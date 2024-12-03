В Уфе презентовали социокультурный проект «Развязка. Нам по пути»

Аудиогид, выставка, фильм и арт-объект. Все это объединил в себе социокультурный проект «Развязка. Нам по пути». В уфимском кинотеатре «Родина» прошла презентация программы, объединяющей в себе разные стороны городской жизни и состоящей из нескольких частей.
Команда проекта создала аудиогид по трем маршрутам с авторским взглядом на город и его инфраструктурные изменения. Первая часть, плавно переходящая в следующий блок, преобразуется в документальный фильм «Дорога из дома», главными героями которого станут уфимцы, активно пользующиеся Восточным выездом.
Также организаторами сооружается арт-объект – коллаж рисунков маленьких жителей и QR-коды, считав которые можно выстроить маршрут прогулки. Также были созданы тематический музыкальный сборник и выставка «Из пещеры». Проект запущен по инициативе государственной корпорации развития и реализован креативной командой уфимцев при участии администрации города.