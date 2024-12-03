В Уфе презентовали социокультурный проект «Развязка. Нам по пути»

Аудиогид, выставка, фильм и арт-объект. Все это объединил в себе социокультурный проект «Развязка. Нам по пути». В уфимском кинотеатре «Родина» прошла презентация программы, объединяющей в себе разные стороны городской жизни и состоящей из нескольких частей.

Команда проекта создала аудиогид по трем маршрутам с авторским взглядом на город и его инфраструктурные изменения. Первая часть, плавно переходящая в следующий блок, преобразуется в документальный фильм «Дорога из дома», главными героями которого станут уфимцы, активно пользующиеся Восточным выездом.