В Башкирии завершили ремонт дороги к Нугушскому водохранилищу

В Башкирии завершился ремонт обхода села Нугуш, расположенного в Мелеузовском районе. Работы были выполнены в срок на трёхкилометровом участке дороги Басурмановка - Нугуш - Сергеевка, как сообщили в Управлении дорожного хозяйства республики.
Дорога ведет к Нугушскому и Юмагузинскому водохранилищам, а также к детскому лагерю «Горный воздух».
Общая стоимость ремонта на участке с 13+200 до 16+100 км составила примерно 110,5 миллиона рублей, что включает в себя установку дорожных знаков и километровых указателей. В результате обновления гравийное покрытие заменили на асфальтобетонное.