В Уфе малышка проглотила 17 магнитных шариков

В больницу малышку доставили с жалобами на вялость и мокрую рвоту. Рентген-снимок показал наличие инородного предмета в кишечнике маленькой пациентки. Оказалось, девочка проглотила магнитные шарики от детского конструктора по 2 мм в диаметре. Родители случившееся не заметили.

Операция по удалению шариков из желудка заняла два часа. Магниты соединились между собой в разных отделах кишечника и спровоцировали непроходимость и кишечные свищи. Хирургам пришлось зашить три отверстия, которые проделали шарики.