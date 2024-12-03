Юные скрипачи Уфы стали победителями конкурса в Челябинске

Восемь учащихся среднего специального музыкального колледжа заняли первое место во всероссийском конкурсе исполнителей на струнно-смычковых инструментах в Челябинске. В нем приняли участие солистка Станислава Чермошанская и смешанная группа ансамбля скрипачей со второго по девятый классы.

Ребята исполнили три композиции, одна из которых – «Семь девушек» в авторской обработке, состоящая из основной мелодической темы и семи вариаций. Это непростое произведение, где каждый из детей исполняет свою партию.