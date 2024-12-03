В Уфе мать с дочерью и подругой организовали сбыт наркотиков

В Уфе была пресечена деятельность женщины, которая вместе с 17-летней дочерью и подругой занималась распространением наркотиков. Калининский районный суд вынес им приговор за попытку незаконного сбыта запрещенных веществ.
Согласно информации прокуратуры Башкирии, 37-летняя женщина стала курьером в интернет-магазине наркотиков. Получив крупную партию, она и её дочь расфасовали наркотики для дальнейшего распространения. Подруга помогала им создавать тайники.
Полицейские задержали их в июле, изъяв наркотики. В суде обвиняемые признали свою вину. Суд назначил матери и подруге наказание — 6 лет и 6 лет 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима, дочери — 4 года 6 месяцев условного срока с испытательным сроком в 2 года.