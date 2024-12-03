Глава Башкирии оценил реконструкцию парка имени Лесоводов

3 декабря состоялась рабочая поездка Главы Башкирии, в рамках которой он осмотрел парк Лесоводов в Уфе и оценил реконструкцию общественного пространства.
Одно из любимых мест отдыха уфимцев площадью более 130 га создали в 1966 году. В 1973 году здесь открыли Музей леса. Территория лесопарка находится в пользовании Уфимского лесотехнического техникума для научно-исследовательской и образовательной деятельности. Есть в парке и вольерное хозяйство, где можно познакомиться с животным миром уральской тайги и экзотическими представителями фауны.
Напомним, 28 августа 2021 года Радий Хабиров во время посещения парка и беседы жителями, отметил, что это общественное пространство в ближайшие годы будет благоустроено. В 2023 году в ходе голосования жителями города Уфы было принято решение о благоустройстве территории лесопарка. Оно велось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
На реконструкцию парка Лесоводов было потрачено 386,3 млн рублей. Из них 220 млн рублей средства федерального бюджета, 146,9 млн выделил региональный бюджет, еще 19 млн – бюджет Уфы.
Глава администрации Советского района Уфы Айдар Базгудинов и представители подрядной организации рассказали, что в ходе благоустройства лесопарка была проведена масштабная реконструкция спортивного ядра, включающего в себя волейбольную и баскетбольную площадки, мини–футбольное и большое футбольное поле, зону спортивных снарядов. Установлены трибуны для комфортного просмотра футбольных матчей. В парке Лесоводов появилась современная детская площадка, обустроили вело-пешеходные дорожки длиной более 6 км. Установлено 365 энергосберегающих светильников, которые охватывают всю тропиночную сеть лесопарка, смонтированы входные группы, заменены скамейки, урны, информационные стенды и элементы навигации, установлены новые теневые навесы, качели, пункт охраны, санитарный комплекс. Новый вид приобрела так называемая мангальная зона, где появились современные точки общепита.
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев отметил, что парк Лесоводов всегда был одним из излюбленных мест для прогулок и отдыха жителей Уфы и теперь в нем созданы комфортные и безопасные условия для всех возрастов.
Главный лесничий муниципального унитарного предприятия «Горзеленхоз» Максим Щербаков представил руководителю региона концепцию Уфимского зоопарка. На площади 11 га создадут зоны для размещения 130 животных и птиц. Здесь будут действовать контактный зоопарк, детская и образовательная площадки, амфитеатр для проведения культурно-массовых мероприятий.
Фото: bashinform.ru