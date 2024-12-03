Глава Башкирии оценил реконструкцию парка имени Лесоводов

Радий Фаритович, спасибо, что вы уделяете такое большое внимание нашим паркам. Мы всегда здесь любили гулять, парк Лесоводов особенный, занимает огромную территорию более 100 гектаров, он очень зеленый и самобытный. Теперь здесь нам комфортно гулять, детям есть где поиграть или позаниматься спортом. В вечернее время все ярко освещено. Спасибо, что учли наши пожелания, которые мы высказывали три года назад. Главное было не только его благоустроить, но и сохранить природную красоту парка. Вы уже, наверное, заметили и сами видели, что в парке даже белочек стало больше.

жители Уфы