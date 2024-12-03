В Башкирии волонтёры шьют подушки для участников СВО

Жители Ишимбая продолжают поддерживать своих защитников. В деревне Алакаево волонтёры из группы «Кто, если не мы!» под руководством Румана Шарифуллина сшили 20 подушек для участников спецоперации.

Ранее Зубарзят Насырова, глава волонтёров, вместе с супругом также подготовила 20 подушек для фронтовиков. Остальные волонтёры занимаются созданием маскировочных сетей. Гульфия Ишкинина решила отправить военным несколько пар нижнего белья и футболок. Вскоре все собранные вещи будут отправлены в сборный пункт в Ишимбае.