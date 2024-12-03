В Башкирии задержали подростков за сообщение о минировании

В Стерлитамаке два 14-летний подростка были задержаны за ложное сообщение о минировании в школе.

Фото №1 - В Башкирии задержали подростков за сообщение о минировании

После информации о минировании к учебному учреждению прибыла следственно-оперативная группа и кинологи с собаками. Сообщение о минировании не подтвердилось – подозрительных предметов не было обнаружено.

Следователи установили источник сообщения – ими оказались два ученика этой же школы. Ребята из благополучных семей, на учёте в отделе по делам несовершеннолетних не состоят.

На перемене подростки взяли сотовый телефон своей одноклассницы, чтобы сделать шутливые фото. Один из них предложил нажать кнопку экстренного вызова и попросить разблокировать телефон. Оператор службы 112 сообщила, что они не занимаются подобными вопросами. После чего приятель предложил ему пошутить, что подросток не задумываясь и сделал.

пресс-служба МВД по РБ

По факту возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Фото: МВД по РБ. 

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