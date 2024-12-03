В Башкирии задержали подростков за сообщение о минировании

В Стерлитамаке два 14-летний подростка были задержаны за ложное сообщение о минировании в школе.
После информации о минировании к учебному учреждению прибыла следственно-оперативная группа и кинологи с собаками. Сообщение о минировании не подтвердилось – подозрительных предметов не было обнаружено.
Следователи установили источник сообщения – ими оказались два ученика этой же школы. Ребята из благополучных семей, на учёте в отделе по делам несовершеннолетних не состоят.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Фото: МВД по РБ.