В Башкирии задержали подростков за сообщение о минировании

На перемене подростки взяли сотовый телефон своей одноклассницы, чтобы сделать шутливые фото. Один из них предложил нажать кнопку экстренного вызова и попросить разблокировать телефон. Оператор службы 112 сообщила, что они не занимаются подобными вопросами. После чего приятель предложил ему пошутить, что подросток не задумываясь и сделал.

пресс-служба МВД по РБ