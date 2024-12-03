Боец из Башкирии рассказал, как земляки помогают участникам СВО

Боец из Башкирии с позывным «Радий» поделился своими мыслями о значимости поддержки соотечественников. Во время недавней командировки в зону СВО, журналисты издательского дома «Республика Башкортостан» встретились с ним и его товарищами на запорожском направлении. Позывной «Радий» он получил в Саратове во время обучения перед отправкой на фронт, поскольку его внешний вид напомнил кому-то из присутствующих главу Башкирии.

Перед службой «Радий» работал в издательском доме, и его коллеги провожали его с теплыми словами. Он с горечью вспоминает своих друзей, которые его поддерживали. За тысячи километров от дома, он продолжает чувствовать поддержку земляков — среди бойцов есть и башкиры, и татары, и русские, что дает ему уверенность.

Сейчас, по его словам, артиллерийских обстрелов стало меньше, но работы по укреплению позиций продолжаются. Бойцы из Башкортостана обучились многому за эти два года, и опыт позволяет им постепенно создавать комфортные условия на передовой.

Кроме этого, помощь от земляков поступает даже в самую горячую точку: деревни отправляют лес, стройматериалы и другую необходимую поддержку. Особенно он отмечает волонтеров из родного села Красный Яр, которые передали ему маскировочные сети, что значительно помогло в укрытии позиций.

Также «Радий» подчеркнул, что волонтеры всегда знают, что нужно на фронте, и оперативно реагируют на запросы. Эта поддержка делает бойцам значительно легче — они чувствуют себя частью общей защиты Родины и благодарны всем, кто помогает.

И это очень много значит для бойцов, — признается «Радий». — Когда они видят такую всеобщую, всенародную поддержку, они и сами чувствуют себя сыновьями Отечества, которые защищают нашу общую Родину. Правильно говорят: у России есть два верных друга — армия и флот. позывной «Радий»

«Радия» дома ждут двое детей. У него особое отношение к детям — как к своим, так и ко всем юным читателям. В своей мирной жизни он работал над художественным оформлением детского журнала «Тамаша» и всегда помнил, что к детям нужен особый подход, полон вдохновения и душевности. Коллега, главный редактор журнала «Тамаша» Ильшат Зарипов, замечает, что, занимаясь оформлением, он сам оставался ребенком в душе — открытым для мира, готовым удивляться и верящим, что все будет хорошо.