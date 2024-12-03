Ветеран СВО из Белокатайского района мужественно выполняет боевые задачи

В Белокатайском районе служит военнослужащий с позывным «Стрела». Недавно он вернулся на краткосрочный отпуск в родное село, чтобы провести время с семьей и близкими.

Военный вырос в селе Старобелокатай, где учился и активно занимался спортом, участвуя в соревнованиях на районном и республиканском уровнях. После окончания учебы он прошел службу в армии в 2020 году в 80-ом гвардейском танковом полке и подписал контракт с Минобороны на два года. В 2022 году его полк принимал участие в учениях и затем был направлен на выполнение боевых заданий в Черниговскую область. С самого начала спецоперации он выполнял различные задачи на территории ЛНР, включая эвакуацию раненых и мирного населения.

Текущая служба «Стрелы» проходит на Донецком направлении, где он командует БМП вместе со своим старшим братом, который недавно начал службу. Он выразил благодарность всем жителям села и местной администрации за оказанную гуманитарную помощь, отмечая, что все отправленные посылки доходят до адресатов и вручаются лично. Например, для его подразделения был приобретен автомобиль «УАЗ», а также продукты и другое необходимое оборудование.

Боец посоветовал молодежи сосредоточиться на учёбе, быть сильными и заниматься спортом, а также уважать старших и избегать вредных привычек.

Владислав Щербинин отмечен высокими наградами, такими как медали Г. К. Жукова и А. В. Суворова, за проявленную самоотверженность и храбрость. Кроме того, командующий группировкой войск А. Мордвичёв недавно поблагодарил его полк за успешные боевые действия и освобождение населенного пункта Новоалексеевка, отметив высокий профессионализм и храбрость военнослужащих.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).