На Прямую линию с Главой Башкирии прислали почти 4 тыс. обращений

Количество обращений приближается к четырем тысячам. Остается два часа до начала прямой линии Главы Башкортостана. Радий Хабиров в прямом эфире не только телевидения, но и в социальных сетях ответит на вопросы жителей региона. Мероприятие пройдет в Центре управления республикой.
К началу прямой линии главы республики практически всё готово. Она стартует в 19:00. Увидеть трансляцию можно будет в эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV. Как сообщили нам в Центре управления республикой, приём видеовопросов завершен, а вот текстовые можно будет отправлять до окончания прямой линии.
Задать вопрос Радию Хабирову можно через телеграм-бот «Прямая линия Главы Башкортостана», через платформу обратной связи на Госуслугах или через специальный раздел на официальном сайте главы республики. По состоянию на 14:00, с 21 ноября по 3 декабря на прямую линию поступило 3859 обращений. Людей прежде всего интересует тема дорог, образования, ЖКХ, благоустройства и социальной защиты. Среди самых активных муниципалитетов Уфа и Уфимский район, города Стерлитамак и Салават.