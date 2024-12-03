На Прямую линию с Главой Башкирии прислали почти 4 тыс. обращений

Количество обращений приближается к четырем тысячам. Остается два часа до начала прямой линии Главы Башкортостана. Радий Хабиров в прямом эфире не только телевидения, но и в социальных сетях ответит на вопросы жителей региона. Мероприятие пройдет в Центре управления республикой.

К началу прямой линии главы республики практически всё готово. Она стартует в 19:00. Увидеть трансляцию можно будет в эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV. Как сообщили нам в Центре управления республикой, приём видеовопросов завершен, а вот текстовые можно будет отправлять до окончания прямой линии.