Радий Хабиров принял участие в семинаре под руководством Татьяны Голиковой

На семинаре рассмотрели особенности организации первичной медико-санитарной, а также скорой и неотложной медицинской помощи, борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Особое внимание уделили теме кадров, вопросам финансирования, профилактике и новым национальным проектам, которые стартуют с 2025 года.