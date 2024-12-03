Бойцов полка «Башкортостан» проводили на СВО после отпуска

После краткосрочного отпуска военнослужащие 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» вновь возвращаются в зону СВО. Церемония отправки бойцов прошла на площади перед «Уфа-Ареной». К ним с напутственными словами обратились представители правительства и военного комиссариата республики.
Для поддержания боевого духа исполнили песню «Шаймуратов генерал», традиционно прозвучали гимны России и Башкортостана. Проводить мужчин приехали родственники, друзья, коллеги. Многие из военнослужащих провели отпуск с пользой, в основном занимались домашними делами, а кто-то даже создал свою семью.
Военнослужащие, отправившиеся служить по контракту в зону спецоперации, могут получить от 3 миллионов 850 тысяч рублей в год. В республике эффективно работает и проект «Рекрут». За помощь в организации подписания на контрактную службу волонтерам единовременно выплачивают 50 тысяч рублей. Интересующие вопросы можно задать по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ.