Бойцов полка «Башкортостан» проводили на СВО после отпуска

Военнослужащие, отправившиеся служить по контракту в зону спецоперации, могут получить от 3 миллионов 850 тысяч рублей в год. В республике эффективно работает и проект «Рекрут». За помощь в организации подписания на контрактную службу волонтерам единовременно выплачивают 50 тысяч рублей. Интересующие вопросы можно задать по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ.