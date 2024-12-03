Лица правосудия: истории судей из Башкирии

Строго следуя букве закона. Сегодня в стране отмечается День юриста. Специалисты данной профессии могут трудиться в разных сферах и всегда следят за соблюдением прав, а зачастую еще и отстаивают их в случае нарушений. И есть те, кто избрал для себя путь служения Фемиде – судьи. За ними всегда остается последнее слово, а именно – вердикт.

Перед началом заседания нужно еще раз просмотреть папку с делом. Этому правилу судья Айгуль Шарипкулова следует всегда. Внимания заслуживает каждая деталь и страница. И когда уже приближается время заседания, она облачается в черную мантию – главный атрибут судьи и символ беспристрастного вердикта.

Внешний вид имеет значение, ведь судья – это всегда лицо правосудия. Очередное дело, которое начинает разбирать Айгуль Шарипкулова, связано с ДТП со смертельным исходом, где также пострадали люди. Подсудимый, гособвинитель, адвокат, потерпевшие. Выступает и дает показания каждая сторона и прикладывает подтверждающие документы. Их теперь тоже необходимо будет изучить до следующего заседания по делу.

Айгуль Шарипкулова пришла в судебную сферу сразу после школы. Начинала секретарем-машинисткой. Получив юридическое образование, 18 лет преподавала в институте права тогда еще Башгосуниверситета. Последние 9 лет она судья в Туймазинском межрайонном суде. Беспристрастность – одна из главных черт истинного служителя Фемиды. Но это не значит, что судья – робот и лишен чувств. Особенно когда на скамье подсудимых несовершеннолетние

Суд – не только судьи, работа дома Фемиды зависит и от других специалистов. К примеру, тех, кто ведёт архив дел в Туймазинском суде – его хранилища в нескольких зданиях.

Большой объем работы с документами и у секретарей суда. Вести запись заседаний, оформлять повестки, принимать документы от сторон. Работа кропотливая, и без нее судопроизводство может встать.

Всего в Туймазинском межрайонном суде правосудие осуществляют 11 федеральных судей. Помимо Туймазинского района и города Туймазы, здесь рассматриваются дела и из соседнего Шаранского района. Вместе с тем в коллективе госслужащих есть и свободные места.