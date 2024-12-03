Радий Хабиров вручил государственные награды работникам промышленности

В благодарность за труд, который укрепляет промышленную мощь региона и страны. В Колонном зале республики состоялось награждение передовиков производства. Среди участников торжественной церемонии — водители, шахтёры, электромонтёры и представители других профессий.

В честь Дня работника промышленности Башкортостана Радий Хабиров вручил медали «За трудовую доблесть», почётные грамоты, а также удостоил званий «Заслуженный машиностроитель», «Химик», «Шахтёр» и «Энергетик».

Спасибо вам за добросовестный труд! Сегодня наша республика – один из ведущих индустриальных регионов страны. В этом, безусловно, заслуга каждого из вас и ваших коллег. Промышленность формирует почти 40 процентов нашего валового регионального продукта. Важно, что даже в сложнейших условиях мы растём, выпускаем качественную продукцию и инвестируем в производство.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Три года Башкортостан занимает ведущие позиции в рейтинге эффективности промполитики, лидирует по числу индустриальных парков и промышленных кластеров. Отдельно Радий Хабиров поблагодарил представителей отрасли за ответственное выполнение гособоронзаказа. В общей сложности наград были удостоены более 60-ти человек.

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