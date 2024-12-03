Радий Хабиров вручил государственные награды работникам промышленности

Спасибо вам за добросовестный труд! Сегодня наша республика – один из ведущих индустриальных регионов страны. В этом, безусловно, заслуга каждого из вас и ваших коллег. Промышленность формирует почти 40 процентов нашего валового регионального продукта. Важно, что даже в сложнейших условиях мы растём, выпускаем качественную продукцию и инвестируем в производство.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан