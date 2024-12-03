В Уфе подвели итоги проекта «Башкиры Урала и Сибири»

В Уфе подвели итоги межрегионального культурно-просветительского проекта «Башкиры Урала и Сибири». Участие приняли представители Министерства образования и науки, Министерства культуры региона, Дома дружбы народов республики, Академии наук, Всемирного курултая башкир и Башкирских историко-культурных центров из шести регионов страны.

На протяжении года проходили фестивали, конкурсы, просветительские акции по семи тематическим направлениям. Также на площадке Дом дружбы народов республики заключил соглашения о сотрудничестве с региональными ведомствами, учреждениями образования и культуры.