В Уфе подвели итоги проекта «Башкиры Урала и Сибири»

В Уфе подвели итоги межрегионального культурно-просветительского проекта «Башкиры Урала и Сибири». Участие приняли представители Министерства образования и науки, Министерства культуры региона, Дома дружбы народов республики, Академии наук, Всемирного курултая башкир и Башкирских историко-культурных центров из шести регионов страны.
На протяжении года проходили фестивали, конкурсы, просветительские акции по семи тематическим направлениям. Также на площадке Дом дружбы народов республики заключил соглашения о сотрудничестве с региональными ведомствами, учреждениями образования и культуры.
В этот же вечер в Национальном молодежном театре прошел праздничный концерт в честь 30-летия создания Дома дружбы народов Башкортостана. Праздник объединил гостей со всей страны, а также представителей национально-культурных объединения разных национальностей.