В Башкирии у православных верующих идёт Рождественский пост

У православных верующих идёт Рождественский пост. Он длится 40 дней, стартовал 28 ноября по 6 января. В это время христиане подготавливаются к светлому празднику Рождества Христова. Этот пост считается одним из самых мягких. Разрешается есть рыбу и морепродукты, кроме как по средам и пятницам.
Мясо, молочные продукты и яйца следует на время поста исключить вовсе. Можно употреблять овощи, хлеб и фрукты, но пост нужно держать не только телом, но и душой.
В пост стоит исключить увеселительные и зрелищные мероприятия. Посвятить себя покаянию и простить обиды. Воздержаться от страстей и пороков. Это время усиленной молитвы. Верующие посещают богослужения и читают Священное Писание, очищаясь перед встречей с Богом.