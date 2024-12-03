В Башкирии у православных верующих идёт Рождественский пост

У православных верующих идёт Рождественский пост. Он длится 40 дней, стартовал 28 ноября по 6 января. В это время христиане подготавливаются к светлому празднику Рождества Христова. Этот пост считается одним из самых мягких. Разрешается есть рыбу и морепродукты, кроме как по средам и пятницам.

Мясо, молочные продукты и яйца следует на время поста исключить вовсе. Можно употреблять овощи, хлеб и фрукты, но пост нужно держать не только телом, но и душой.