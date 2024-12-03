Радий Хабиров рассказал о поддержке участников СВО

Тяжелая история. Мы увлеклись не теми идеалами, но сейчас бы все объединились. Участник СВО - это главный человек. Не будет победы в этом - не знаем, какие будут последствия. Я встречался на прошлой неделе с семьями погибших. Два с половиной года отслужил на СВО, приехал в отпуск, обратно сел в машину и под Саратовом попал в аварию. Мне губернатор звонит, говорит - твои парни погибли. Я попросил помочь, конечно. Поэтому мы сажаем на автобусы, они едут аккуратно, все качественно. Это одна из малых вещей, которые мы должны делать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан