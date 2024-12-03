Радий Хабиров о том, есть ли в Башкирии вакуум власти

У нас никакого вакуума власти нет, правительство работает. В истории бывало, что правительства не формировали годами. Там есть ряд нюансов. Например, сейчас большинство министров по отраслям согласовывается так: министр строительства согласовывается с министром строительства Российской Федерации и так далее. Правительство меня наше устраивает. Сейчас в Правительстве России бурно обсуждают национальные проекты. Под это приходят деньги. Некоторые проекты усилились, некоторые выполнены. Поэтому потерпите немного. Если это сильно волнует - это все будет решено. Ничего страшного не происходит. Сроки обозначать не буду, но самое скорое время.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан