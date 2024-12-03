Радий Хабиров рассказал о сложностях восстановления памятника Салавату Юлаеву
Сегодня, 3 декабря, Радий Хабиров отвечает на вопросы жителей
Башкирии в рамках Прямой линии.
Многих граждан волнует судьба памятника Салавату Юлаеву в
Уфе. Уникальная достопримечательность находится в крайне плохом состоянии. Памятнику
требуется глобальный ремонт.
Состояние памятника нас очень тревожит. Там есть проблемы и по внешнему контуру. Внутри в полости памятника есть пластины, которые его держат. Самое страшное – коррозия. Внутри – страшная коррозия. Памятник не выдержит без внутреннего каркаса, это большая угроза. Плюс есть вопросы по постаменту. Мы вынуждены были начать эту работу.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Подготовка к благоустройству памятника Салавату Юлаеву
оказалось сложной и финансово непростой.
На данный момент что? Мы наняли подрядную организацию, которая делаем проект. Проект сегодня получил положительное заключение федеральной экспертизы. У нас есть все документы для того, чтобы начинать эту работу. Я тревогу людей понимаю, значение памятника не надо никому объяснять. Мы еще расскажем, как будет идти процесс реставрации. Он предполагает замену даже некоторых частей памятника. Нам всем надо понимать, что нет никаких сумасшедших умыслов, что мы хотим его разрушить. Мы хотим сохранить его для нескольких поколений нашей республики.