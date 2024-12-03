Радий Хабиров рассказал о сложностях восстановления памятника Салавату Юлаеву

На данный момент что? Мы наняли подрядную организацию, которая делаем проект. Проект сегодня получил положительное заключение федеральной экспертизы. У нас есть все документы для того, чтобы начинать эту работу. Я тревогу людей понимаю, значение памятника не надо никому объяснять. Мы еще расскажем, как будет идти процесс реставрации. Он предполагает замену даже некоторых частей памятника. Нам всем надо понимать, что нет никаких сумасшедших умыслов, что мы хотим его разрушить. Мы хотим сохранить его для нескольких поколений нашей республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан