Радий Хабиров рассказал, как изменился за пять лет

Власть – это коварная вещь. Мне сложно об этом говорить, но я себя постоянно тренирую, чтобы меня она не испортила. Все чаще мне люди говорят «спасибо», чем ругают. Ну и дома у меня есть тренер. Я сказал Каринэ, что, если начну зазнаваться, – бей меня битой по голове.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан