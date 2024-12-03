Радий Хабиров рассказал, как изменился за пять лет
Сегодня, 3 декабря, в рамках работы Прямой линии с Главой
Республики Башкортостан Радий Хабиров отвечает на вопросы жителей и журналистов
региона.
Так, Радий Хабиров сообщил, как изменился за пять лет на
посту главы республики и жалеет ли об ошибках.
Я стал взрослее. Это серьезная школа была. Ошибок каких-то, эмоциональных вещей я не буду совершать в этот период. Мы становимся мудрее, более разумными. Сейчас мой управленческий опыт, прошедший такой непростой путь, позволит быть более эффективнее.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Также глава региона оценил, испортила ли его власть.
Власть – это коварная вещь. Мне сложно об этом говорить, но я себя постоянно тренирую, чтобы меня она не испортила. Все чаще мне люди говорят «спасибо», чем ругают. Ну и дома у меня есть тренер. Я сказал Каринэ, что, если начну зазнаваться, – бей меня битой по голове.