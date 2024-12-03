Глава Башкирии назвал принципы назначения глав городов и районов

Там, где голова хорошо работает — хорошо дела идут. А если средств нет, то людей не обижают. При подборе глав есть два ключа: личные качества и чтобы не злой был. Злой человек может таких дров наломать. По главам мы провели очень серьезную работу. Я очень уважительно отношусь к главам. Давать оплеухи - самый легкий способ, это несправедливо по отношению к ним. Если он не годится — надо его убирать. Поэтому первая задача - чтобы не наворотил дров. Жизнь показала, что где-то люди были злые, непорядочные. Средний возраст глав был 63 года, сейчас — 45 лет. Если взять ковид или СВО — это не полномочия глав этим заниматься, но тем не менее никто не пикнул. Из тех глав, кого я привел, осталось 12-13 человек. Кто-то ушел на пенсию, кто-то перешел на другую работу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан