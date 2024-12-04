Памятник Салавату Юлаеву вышел на второе место в голосовании за изображение на 1000-рублевой купюре

Его проводит Банк России на своем сайте. Предложены 25 объектов, которые имеют ценность в масштабах всей страны. У символа республики уже более 42 тысяч голосов. Голосование продлится до 12 декабря.

Эксперты отмечают: памятник Салавату Юлаеву узнаваем везде. А скульптура, олицетворяющая национального героя, однозначно достойна размещения на банкноте. К тому же обновленная купюра сразу вызовет интерес у коллекционеров. Ранее Башкортостану были посвящены монеты ограниченного тиража: серия «Регионы России», серебряная монета к 100-летию Мустая Карима и 450-летию добровольного вхождения Башкортостана в состав России.