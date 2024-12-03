В Башкирии завершилась Прямая линия с Радием Хабировым

По нашим планам в конце этого года мы должны были сдать весь комплекс. Ряд обстоятельств не позволили это сделать. Это плохо, что перенесли вправо. Мы сдадим полный комплекс в 2025 году. Знаете, когда мы что-то перекрываем — да, это неудобно. Но для того, чтобы двигаться вперед, надо переносить всем вместе определенный дискомфорт. Людям надо объяснять, почему произошел перенос. Как только есть возможность, мы открываем какие-то сегменты. Там целый комплекс проблем: ситуация с «Башкиравтодором», очень жесткие рамки самого проекта. Плюс мы там не можем два дома снести, идут судебные процессы. Это их право, мы уходим в суд. Я бы попросил жителей Кузнецовского затона еще немного потерпеть. У нас сейчас задача Восточный выезд соединить с Галле. Там тоже снос большой, это тоже будет неудобство. Давайте их сейчас решим, и будет базово лучше. Мы благодаря многолетней работе по транспорту Уфу еще в пробках не забили. Уфа растет, это один из быстрорастущих городов. Нам много чего еще нужно будет строить в Уфе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан