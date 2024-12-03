В Башкирии завершилась Прямая линия с Радием Хабировым
Буквально несколько минут назад завершилась прямая линия с Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. В ЦУРе работал корреспондент БСТ Руслан Батыргареев. Подробности – в нашем сюжете.
Количество вопросов, поступивших в соцсетях за прошедшие пару недель, превысило 5 тыс. Людей прежде всего интересовала тема дорог, образования, ЖКХ, благоустройства и социальной защиты.
В самом начале главу спросили о визите Владимира Путина в Уфу и о чем говорили за закрытыми дверями с главой государства. Далее были вопросы о повышении средней заработной платы, развитии электротранспорта в столице республики, ну и дороги можно выделить отдельной строкой. Так, в одном из видеовопросов жители спросили, когда завершат реконструкцию улицы Пугачёва.
По нашим планам в конце этого года мы должны были сдать весь комплекс. Ряд обстоятельств не позволили это сделать. Это плохо, что перенесли вправо. Мы сдадим полный комплекс в 2025 году. Знаете, когда мы что-то перекрываем — да, это неудобно. Но для того, чтобы двигаться вперед, надо переносить всем вместе определенный дискомфорт. Людям надо объяснять, почему произошел перенос. Как только есть возможность, мы открываем какие-то сегменты. Там целый комплекс проблем: ситуация с «Башкиравтодором», очень жесткие рамки самого проекта. Плюс мы там не можем два дома снести, идут судебные процессы. Это их право, мы уходим в суд. Я бы попросил жителей Кузнецовского затона еще немного потерпеть. У нас сейчас задача Восточный выезд соединить с Галле. Там тоже снос большой, это тоже будет неудобство. Давайте их сейчас решим, и будет базово лучше. Мы благодаря многолетней работе по транспорту Уфу еще в пробках не забили. Уфа растет, это один из быстрорастущих городов. Нам много чего еще нужно будет строить в Уфе.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Поступали также вопросы из зала. Здесь находились журналисты, общественные деятели, участники спецоперации. Кстати, один из ветеранов СВО специально пришёл поблагодарить главу за поддержку, которую республика оказывает нашим военнослужащим.
Специальной военной операции уделили отдельное внимание. Спрашивали Радия Хабирова и о личном. Каких-то строгих ограничений в этом плане не было. Не обошли стороной тему фейков. В частности, спросили руководителя региона об его отставке. На что глава Башкортостана ответил, что оставлять свой пост не собирается и продолжает работать, а слухи об отставке периодически появляются с 2018 года, с того момента, как Радий Хабиров начал руководить республикой.
Слухи вообще мешают жизни. Слухи об отставке начались с 12 октября 2018 года, на второй день моей работы. Это естественный процесс. Видимо, это кого-то радует. Иногда это просто слух, под него придумывается комбинация. Из последнего — когда меня наградили. Раз наградили, значит «до свидания». Есть и силы какие-то, которые ведут дестабилизацию. Как я к ним отношусь? Это неизбежная часть моей работы, когда ты находишься на публичной должности. Я коллегам говорю — есть замечательная книга отца Тихона «Гибель империи». Там есть абзац: «империю погубили сплетни про семью Романовых». Конечно, надо быстро всё объяснять, рассказывать, но я же не могу каждый раз говорить «да нет, я никуда не ухожу». Информационная повестка становится более агрессивнее, надо жить в этой среде и людям всё объяснять.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Прямая линия — достаточно сложный технический процесс. 13 камер обеспечивали трансляцию. Вопросов было огромное количество. Ответить на них за такой короткий промежуток времени нереально. Но это не говорит о том, что обращения жителей останутся без внимания. Все они попали в работу, и каждый обратившийся получит обратную связь в течение последующих дней.