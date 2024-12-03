Радий Хабиров посетил в Уфе обновлённую детскую поликлинику

Это первый объект, который сдан в рамках региональной программы «Модернизация учреждений здравоохранения» столицы. Глава Башкортостана Радий Хабиров во время рабочей поездки по Уфе посетил медучреждение и оценил обновления. В медучреждении все рабочие процессы уже выстроены. В педиатрическом отделении обслуживаются почти 3 500 детей. Также в здании расположена лучевая диагностика, а в прошлом месяце открыли детский центр амбулаторной эндоскопии.

В первый год после рождения ежемесячные осмотры для родителей и их малышей — квест, который зачастую не всегда просто пройти. Но не теперь. Новая современная поликлиника рядом с домом облегчит эти процедуры юным пациентам и их мамам и папам.

Помимо педиатрического отделения, в филиале организован прием узких специалистов. Также появился центр эндоскопии и гастроэнтерологии, отделение лучевой диагностики, дневной стационар и травмпункт для оказания неотложной помощи детям, проживающим в Октябрьском, Советском и Уфимском районах. Всего в поликлинике расположились 10 обособленных структурных подразделений.

В смену детская поликлиника может принять более 1000 пациентов. Здесь развернуто 69 педиатрических участков и 8 отделений. На территории обслуживания находятся средние и дошкольные учебные заведения, детский дом и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Всего более 40 тыс. детей. И для них здесь созданы все условия.

Здесь продумано всё, в 1200 кв. м. территории провели не только капитальный ремонт, но и оформили помещение по «стандарту башкирской поликлиники».

Здесь мы продумали всё: от входной группы, дизайна, выбрали нескользкую плитку, чтобы дети не падали. Посмотрели внешний вид наших сотрудников, поменяли им форму. Все эти вещи вроде незаметны, но создают комфорт пациенту и сотруднику. Айрат Рахматуллин, и.о. министра здравоохранения Республики Башкортостан

Оснастили кабинеты новым современным оборудованием, которое значительно повысит качество медпомощи. Программа модернизации уфимских больниц и поликлиник инициирована Главой Башкортостана Радием Хабировым в 2024 году и рассчитана на 5 лет.

К окончанию срока планируется провести капитальный ремонт всех 118 объектов здравоохранения города. Модернизация предполагает полный цикл работ: это и ремонт, и техническое переоснащение учреждений.

Мы особо занялись Уфой, потому что для районных больниц есть федеральная программа, в которой мы успешно участвуем. Для понимания – в следующем году мы введём шесть поликлиник в наших муниципалитетах. Это порядка 3,5 млрд рублей из федерального бюджета. Но поликлиники Уфы сюда не попадали – ни детские, ни взрослые. Поэтому за счёт регионального бюджета запустили программу их модернизации. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан