Радий Хабиров оценил реконструкцию парка Лесоводов в Уфе

Изменился до неузнаваемости и в лучшую сторону. Глава Башкортостана посетил в ходе своей рабочей поездки уфимский парк лесоводов. Радий Хабиров оценил реконструкцию общественного пространства и пообщался с жителями и гостями столицы. Работы там шли по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». О том, как изменился парк и почему он является излюбленным местом отдыха не только для детей, но и для взрослых – подробнее далее.

О том, что движение — это жизнь, не понаслышке знают активисты проекта «Твой ход». Супруги Амир и Любовь Муртазины больше десяти лет занимаются скандинавской ходьбой. Причем строго по расписанию — четыре раза в неделю в самых разных частях Уфы.

Скандинавская ходьба, что нам дает — общение, здоровье. Мы сами ходим в парке «Гафури», и для нас такое событие выбраться в другой парк. И здорово, что парк Лесоводов стал таким красивым и мощным. Он всегда был хорошим своей нетронутостью, и сейчас здесь новые локации появились. Амир и Любовь Муртазины

И строители при реконструкции парка лесоводов действительно постарались сохранить его в первозданном виде. Проект благоустройства обсуждался совместно с местными жителями еще в 2021 году. Радий Хабиров лично убедился в результате работ на объекте и пообщался с горожанами. Появились новые спортивные площадки. Для того чтобы играть в баскетбол и футбол. Воспитанники секций в восторге от изменений.

А еще заниматься на уличных тренажерах и просто гулять, зная, что повсюду установлены камеры наблюдения и новые светильники. Правда, привычные для уфимцев мангальные зоны на территории парка ушли в прошлое, и вместо них появились беседки, навесы и скамейки для отдыха. До неузнаваемости изменилась детская площадка. Все основные элементы, горки и качели, выполнены преимущественно из дерева. Зона отдыха для самых маленьких посетителей стала еще больше, отмечают родители.

Рядом с площадкой появилась территория с различными видами активностей для детей, на которой маленькие уфимцы не только могут услышать друг друга через эти трубы, но и примерить на себя роль музыкального исполнителя. К примеру, ударника. Сейчас попробуем.

Общественное пространство обновили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». На эти цели выделили более трехсот восьмидесяти миллионов рублей. За благоустройство данного места проголосовали сами жители башкирской столицы.

В парке лесоводов я был в первый раз еще 40 лет назад, когда был студентом первого курса. За эти годы здесь почти ничего не менялось. В прошлом году мы здесь приступили к работе и сделали, на мой взгляд, хорошо, парк получился хороший. Но здесь ещё есть над чем работать. Территория огромная. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также к главе Башкортостана жители Уфы обратились с просьбой, чтобы в парках появились спортивные снаряды для маломобильных граждан.