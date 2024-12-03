Радий Хабиров оценил реконструкцию парка Лесоводов в Уфе

Изменился до неузнаваемости и в лучшую сторону. Глава Башкортостана посетил в ходе своей рабочей поездки уфимский парк лесоводов. Радий Хабиров оценил реконструкцию общественного пространства и пообщался с жителями и гостями столицы. Работы там шли по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». О том, как изменился парк и почему он является излюбленным местом отдыха не только для детей, но и для взрослых – подробнее далее.
О том, что движение — это жизнь, не понаслышке знают активисты проекта «Твой ход». Супруги Амир и Любовь Муртазины больше десяти лет занимаются скандинавской ходьбой. Причем строго по расписанию — четыре раза в неделю в самых разных частях Уфы.
И строители при реконструкции парка лесоводов действительно постарались сохранить его в первозданном виде. Проект благоустройства обсуждался совместно с местными жителями еще в 2021 году. Радий Хабиров лично убедился в результате работ на объекте и пообщался с горожанами. Появились новые спортивные площадки. Для того чтобы играть в баскетбол и футбол. Воспитанники секций в восторге от изменений.
А еще заниматься на уличных тренажерах и просто гулять, зная, что повсюду установлены камеры наблюдения и новые светильники. Правда, привычные для уфимцев мангальные зоны на территории парка ушли в прошлое, и вместо них появились беседки, навесы и скамейки для отдыха. До неузнаваемости изменилась детская площадка. Все основные элементы, горки и качели, выполнены преимущественно из дерева. Зона отдыха для самых маленьких посетителей стала еще больше, отмечают родители.
Рядом с площадкой появилась территория с различными видами активностей для детей, на которой маленькие уфимцы не только могут услышать друг друга через эти трубы, но и примерить на себя роль музыкального исполнителя. К примеру, ударника. Сейчас попробуем.
Общественное пространство обновили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». На эти цели выделили более трехсот восьмидесяти миллионов рублей. За благоустройство данного места проголосовали сами жители башкирской столицы.
Также к главе Башкортостана жители Уфы обратились с просьбой, чтобы в парках появились спортивные снаряды для маломобильных граждан.
На территории общественного пространства должен появиться зоопарк. С проектом ознакомился руководитель республики. Там будут проживать более ста видов животных и птиц. По плану на новом объекте также возведут амфитеатр и образовательные площадки.