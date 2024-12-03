В Уфе достроят Воскресенский кафедральный собор

Об этом стало известно на первом совещании учредителей Благотворительного фонда «Воскресенский собор». Так как церковь официально отделена от государства, законом не предусмотрено строительство религиозных сооружений на бюджетные средства. При поддержке меценатов главный православный храм республики возвысится над исторической частью города уже в течение нескольких лет.



Еще недостроенный храм — не помеха для богослужений, здесь уже проходят литургии. Тысячи верующих собираются со всей республики и находят успокоение для души и сердца.

Вообще давно, уже много-много годов хожу. Раньше еще, когда этого храма не было, я ходила в Рождества Богородицы, Сергиевский храм, а потом вот сюда стала ходить — в маленький. А когда здесь — хожу, слава Богу, с Божьей помощью. Валентина Шлёнкина

В этой части столицы храм построили еще в 1841 году, но в советские времена Воскресенский кафедральный собор разобрали буквально по кирпичам. Меценаты дважды пытались восстановить здание и возводили точную копию. Но все стройки вскоре останавливались.

Глава республики Радий Фаритович Хабиров принял такое решение, что вот запустить два давнишних недостроя, которые в городе Уфе, — это наш православный вот этот собор Воскресенский и плюс мечеть Ар-Рахим. Есть такой закон, что церковь отделена от государства. Государственные структуры не могут вкладывать какие-то средства в строительство культовых сооружений, скажем так. Поэтому создаются специальные благотворительные фонды. Никон, митрополит уфимский и башкортостанский, Глава Башкортостанской митрополии

На завершение строительства главного православного храма республики нужен примерно млрд рублей. О возрождении заговорили во время Форума «Россия — спортивная держава». Создали фонд, в который вошли благотворители, представители Уфимской епархии, юристы и строители. Попечительский совет возглавила Каринэ Хабирова, а меценат Геннадий Букаев не впервые участвует в восстановлении храмов. Например, «Святые кустики» в Благовещенском районе. Мужской монастырь популярен у туристов и жителей республики.

Вот так я вижу. Что в Уфе должен появиться новый «Центр». Культурный, эстетический, здоровый. Видите вот, Дворец прекрасный появился — Борьбы. Появляется плавательный бассейн. Появляются новые и новые жилые дома красивые, и тут... появляется храм. Вот этот храм — он олицетворять будет этот центр. Это и прогулочная зона, и зона отдыха. Геннадий Букаев, вице-президент, руководитель службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»

Любой человек, который верит в Бога, он понимает, что это дело нужно довести до конца. Его нужно достроить, и если собрались люди, которые готовы в этом участвовать, готовы в этом помогать, то, наверное, это самое важное, и я думаю, что все жители республики, кто верит в Бога, они будут готовы помогать нам и объединяться в этом благом деле. Каринэ Хабирова, председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис»

Храм готов наполовину. В его конструкции особых изменений не будет, говорят инициаторы. Проект уже прошел строительную экспертизу — работы прервали 7 лет назад.

В принципе, он достроенный. Единственное — отделочные работы. Каркас, как вы видите, уже есть, а произвести надо работы по электромонтажу, тепло провести, слаботочку. В дальнейшем будет храм расписываться — красивые полы гранитные сделать, иконостас, ну и по улице очень много работ. Рустам Ульмасов, строитель

И мусульмане приходят сюда тоже. И все как-то благодушны, радость какая-то у всех. Самое главное, что продолжат, вот сколько ходил тоже, всегда думаю, ну когда продолжат, когда продолжат. И вот наконец-то случилось. Евгений Фомичёв