В Уфе дали старт Международной неделе бизнеса

Кератопластика и пересадка волос. Это не перечень экзотических услуг в зарубежной клинике, а обычная практика в учреждениях здравоохранения Башкортостана. Медицинский туризм стал одной из тем, которые обсудили в первый день Международной недели бизнеса в Уфе. Форум продлится четыре дня, за которые обсудят вопросы экономики, экспорта, инноваций и инвестиций.

Уже в первый день форума Дворец борьбы стал местом притяжения для почти 3 с половиной тысяч участников. Здесь заключались новые соглашения и развивались существующие партнерские отношения. Так, во время переговоров с белорусским концерном «Белнефтехим» Башкортостан выразил готовность увеличивать поставки продукции.

Вопросы экономики, экспорта, инноваций, инвестиций. Мероприятие разделено на четыре тематических дня. Первый посвятили предпринимательству в различных сферах. Обсудили развитие интеллектуальной собственности, выстраивание стратегии на маркетплейсах, продвижение продукции халяль.

С работой ведущих предприятий можно ознакомиться здесь же. На выставке представлена продукция, произведенная как в Башкортостане, так и в других регионах России. А также — главные достижения компаний Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Китая.

Многолетние эффективные схемы и нестандартные решения. Отдельное заседание посвятили креативным индустриям. Эту сферу в Башкортостане планируют активно развивать.

Это привлечение, прежде всего, и туристического потока наших людей, которые создают, влекут за собой развитие инфраструктуры. Не это ли замечательно, не этот ли потенциал, который нам нужно использовать? Каринэ Хабирова, председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис»