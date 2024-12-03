В Уфе дали старт Международной неделе бизнеса

Кератопластика и пересадка волос. Это не перечень экзотических услуг в зарубежной клинике, а обычная практика в учреждениях здравоохранения Башкортостана. Медицинский туризм стал одной из тем, которые обсудили в первый день Международной недели бизнеса в Уфе. Форум продлится четыре дня, за которые обсудят вопросы экономики, экспорта, инноваций и инвестиций.
Уже в первый день форума Дворец борьбы стал местом притяжения для почти 3 с половиной тысяч участников. Здесь заключались новые соглашения и развивались существующие партнерские отношения. Так, во время переговоров с белорусским концерном «Белнефтехим» Башкортостан выразил готовность увеличивать поставки продукции.
Вопросы экономики, экспорта, инноваций, инвестиций. Мероприятие разделено на четыре тематических дня. Первый посвятили предпринимательству в различных сферах. Обсудили развитие интеллектуальной собственности, выстраивание стратегии на маркетплейсах, продвижение продукции халяль.
С работой ведущих предприятий можно ознакомиться здесь же. На выставке представлена продукция, произведенная как в Башкортостане, так и в других регионах России. А также — главные достижения компаний Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Китая.
Многолетние эффективные схемы и нестандартные решения. Отдельное заседание посвятили креативным индустриям. Эту сферу в Башкортостане планируют активно развивать.
Важной темой первого дня форума стал и медицинский туризм. В регионе уже созданы базовые условия для его развития. В планах — появление отдельного координационного центра. Для этого необходимо провести работу по трансферу и размещению пациентов, а также закрепить сотрудничества с зарубежными вузами.