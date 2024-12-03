“Все будет хорошо”: главные темы Прямой линии с Радием Хабировым

Глава Башкирии Радий Хабиров традиционно в конце года провел Прямую линию. Он ответил на десятки вопросов, эфир длился 4 часа 13 минут. В этом материале мы собрали главные вопросы, на которые ответил руководитель республики в ходе трансляции на телеканале БСТ.

О настроении перед Прямой линией

Радий Хабиров подчеркнул, что к Прямой линии всегда подходит ответственно. У жителей за год накопилось много вопросов и проблем, которые теперь предстоить решить.

Я уверен, скопилось много вопросов. Мне говорили, их большое количество. Я бы хотел то время, которое вы сочтете необходимым, на них отвечать. Отвечаю всегда честно. Физически невозможно ответить на все вопросы, их поступило около 3500. Все те вопросы, которые есть, мы возьмем в работу: от лампочки в подъезде и завершая более существенными вещами. Радий Хабиров, Глава Башкирии

О последней рабочей поездке Владимира Путина в Уфу

Безусловно, приезд Президента России в регион - главное событие для жизни Башкирии за последний год. Владимир Путин недавно посетил Уфу в рамках форума “Россия - спортивная держава”.

Крайняя поездка Президента в Башкирию была связана с форумом “Россия - спортивная держава”. У нас было много времени, пока в машине ехали. Приезд Президента - всегда большая ответственность и большие задачи. Это был спокойный разговор. Первым я доложил, что республика стоит на рельсах поддержки СВО. Рассказал о наших подразделениях, он хорошо знает географию того, что там происходит. Конечно, была просьба, что надо поддерживать ребят всеми силами. В общем, неплохая была история по экономическому развитию. Республика - опорный регион Российской Федерации. Это проявляется в хороших достижениях в поддержку нашего Президента. Получил ряд замечаний касательно сельского хозяйства. Прошлый год мы тяжело закончили ведь. Мы выравниваем показатели, хотелось бы двигаться вперед. Наши поля из-за дождей превратились в болота. По скорой помощи задачу договорились выполнять. Очень приятный в общении человек. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Какая судьба ждет парк Лесоводов Башкирии в Уфе?

Один из вопросов касался парка Лесоводов в Уфе. Многие жители обеспокоены, что рано или поздно это прекрасное место для отдыха в центре города начнут застраивать многоэтажками. Глава региона подчеркнул: эта земля имеет особый охранный статус, поэтому переживания напрасны.

Наверное, так порой бывало, когда застройщики готовы строить, это выгодно. То, что касается парка Лесоводов - у него достаточно серьезная степень охраны. Когда видим, что какие-то объекты надо охранять, мы защищаем. Существующая правовая основа здесь достаточная. Позиция людей такова, что никто не будет предпринимать какие-то попытки. В парке я сегодня был, общался с людьми. Когда я был студентом 1 курса, я туда приходил к знакомым. Когда я вернулся в 2018 году - все также: людей много, парк прекрасный. Когда наступила очередь привести его в порядок - мы привели. Дорожки, освещение, чистота, порядок. Уфа должна перенимать эту историю и дальше развивать. Радий Хабиров, Глава Башкирии

О миграции населения в Башкирии

Башкирию удалось перебороть миграцию населения. Если раньше большинство молодых ребят уезжали из региона, то теперь ситуация изменило

Мы фиксируем: за последние годы мы миграционную политику изменили в нашу пользу. К нам приезжают больше, чем уезжают. Сейчас видим, что приезжает больше. Нам важно, что сильно изменилось сальдо молодежи. К нам приезжают учиться. Это была катастрофическая проблема, когда от нас уезжали. Если взять количество выпускников школ и мест в вузах - оно практически совпадает. Каждый выпускник имеет возможность попасть на бюджетное место. Радий Хабиров, Глава Башкирии

О рабочих поездках: как контролируется выполнение поручений?

Одна из важных составляющих жизни главы региона - поездки по районам. Радий Хабиров подробно рассказал, что происходит во время каждого из таких выездов.

Поездки носят не туристический характер. Это попытка на что-то повлиять, проверить, проконтролировать. Обязательно надо ездить. Когда с людьми общаешься, когда они тебя окружают, здесь нельзя давать слабину. Проблем у людей много, но если что-то обещал - надо исполнять. Со мной всегда ездит куратор территории, он записывает поручения. Я ездил в Краснокамский район и Благовещенский недавно: Ильина Поляна просит отремонтировать сельский клуб, в Краснокамском районе просят сделать дорогу к храму. Это все попадает в поручения. Выбираем, чья это зона ответственности, и поручение находится под контролем. Контроль снимается, когда все исполнено. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Как Радий Хабиров оценивает свою работу за последние 5 лет?

Глава Башкирии вышел на второй срок своей работы на посту главы региона, поэтому вопрос о собственной оценке своей деятельностью в предыдущие годы был вполне закономерен.

Конечно, я не могу оценивать себя. Наверное, люди оценят. Я не жду никаких оценок, я выполняю свою работу в качестве Главы. Есть еще внутренняя оценка. Все остальное это задача не моя, не этим мои мысли заняты. Очень интересный период был период Зии Нуриева. Очень интересный период был период Мидхата Шакирова. Что касается меня, мой период пришелся на чрезвычайно сложное время. Я шучу: нам осталось пережить цунами, но оно до нас не доползет. Метеорит разве что, или инопланетяне. Это тоже интересный период. Муртазе Губайдулловичу достались последствия 90-х. Каждый мужчина рожден для преодоления. Людям сложно: они хотят жить обычной жизнью, а когда нагрузка идет такая - я очень благодарен жителям за терпение, они достойно выдерживают любую ситуацию. Радий Хабиров, Глава Башкирии

О работе с семьями погибших участников СВО

В ходе Прямой линии Радий Хабиров неоднократно коснулся вопроса поддержки участников СВО и их семей. Как оказалось, даже то, что республика возит своих бойцов на собственных автобусах - история скорее уникальная для страны, чем обыденная. И иногда это может спасти жизнь.

Тяжелая история. Мы увлеклись не теми идеалами, но сейчас бы все объединились. Участник СВО - это главный человек. Не будет победы в этом - не знаем, какие будут последствия. Я встречался на прошлой неделе с семьями погибших. Два с половиной года отслужил на СВО, приехал в отпуск, обратно сел в машину и под Саратовом попал в аварию. Мне губернатор звонит, говорит - твои парни погибли. Я попросил помочь, конечно. Поэтому мы сажаем на автобусы, они едут аккуратно, все качественно. Это одна из малых вещей, которые мы должны делать. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Как Башкирия помогает ветеранам СВО?

Уже сейчас Башкирия начинает на опережение думать о том, что будет по окончанию спецоперации. Все бойцы вернутся на Родину, им потребуется помощь прежде всего в адаптации к гражданской жизни.

Если взять всю массу воющих наших ребят, вы понимаете, что когда они начнут возвращаться - это большой объем будет. В основном приходят сейчас по ранениям. В первую очередь думаем о реабилитации. Сейчас уже потихонечку они становятся депутатами, у нас в Илишевском районе участник СВО стал главой сельского поселения. Многие ребята приходят оттуда и идут в фонд “Защитники Отечества”, они понимают все нужды. Эта работа пока не имеет такого масштаба. Потом предстоит очень большая работа. Многие из них вернутся на свои места. У них и мировоззрение меняется, видят другую траекторию своей жизни. И здесь мы должны им помочь, чтобы они не замыкались в себе. Будет и переобучение. Будем видеть их в управленческой системе. Это усилит нашу команду. Они же жизненный опыт получают, становятся проницательными, выдержанными. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Есть ли шанс у молодых кураистов попасть в государственный ансамбль кураистов?

К Радию Хабирову обратились молодые ребята, которые организовали собственный ансамбль кураистов. Они поинтересовались, есть ли у них возможность стать участниками государственного ансамбля кураистов, который совсем недавно начал свою деятельность в республике.

Давно надо было создать этот ансамбль с учетом популярности этого инструмента. Здорово, что ребята играют, это гармоническое развитие личности. У нас в училищах есть отделения курая. Чтобы попасть в государственный ансамбль, нужно получить высшее образование. Пройти все эти пути и верить в себя. Для чего мы создали этот ансамбль? Не чтобы с утра до вечера он давал концерты, а чтобы выступил флагманом сохранения курая. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Почему по Черниковке ездят старые трамваи?

Трамвайный вопрос - один из ключевых в Уфе. Изношено всё: и рельсы, и сами вагоны.

Это сложная история. Мы пока обновили парк автобусов, начали обновлять парк троллейбусов. Чтобы обновить трамваи, надо нужно привести в порядок рельсы. Со следующего года начинаем приводить в порядок в старой части Уфы трамвайные линии. Там ужасно все полетевшее. Второе: я обратился к Собянину. Они списывают много трамваев, мы уже получили от них новые трамваи. Да, мы начали со старой части, а потом перейдем на северную часть города. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Почему в Правительстве Башкирии все министры работают с приставкой и.о.?

Уже некоторое время министры, вице-премьеры и глава кабмина работают с приставкой "исполняющий обязанности". Невольно у многих возникает предположение, что это может вызвать некий вакуум власти.

Радий Хабиров заверил - такой проблемы нет, а согласование всех кандидатур идет в рабочем порядке по каждой отрасли отдельно.

У нас никакого вакуума власти нет, правительство работает. В истории бывало, что правительства не формировали годами. Там есть ряд нюансов. Например, сейчас большинство министров по отраслям согласовывается так: министр строительства согласовывается с министром строительства Российской Федерации и так далее. Правительство меня наше устраивает. Сейчас в Правительстве России бурно обсуждают национальные проекты. Под это приходят деньги. Некоторые проекты усилились, некоторые выполнены. Поэтому потерпите немного. Если это сильно волнует - это все будет решено. Ничего страшного не происходит. Сроки обозначать не буду, но самое скорое время. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Откуда появляются слухи об отставке Радия Хабирова?

В последнее время все чаще в пресс появляются слухи о скорой отставке Главы Башкирии. К этому привязали в том и числе и последнее награждение в Кремле: якобы, если награждают, значит, скоро "снимут".

Слухи вообще мешают жизни. Слухи об отставке начались с 12 октября 2018 года, на второй день моей работы. Это естественный процесс. Видимо, это кого-то радует. Иногда это просто слух, под него придумывается комбинация. Из последнего - когда меня наградили. Раз наградили, значит “до свидания”. Есть и силы какие-то, которые ведут дестабилизацию. Как я к ним отношусь? Это неизбежная часть моей работы, когда ты находишься на публичной должности. Я коллегам говорю - есть замечательная книга отца Тихона “Гибель империи”. Там есть абзац: “империю погубили сплетни про семью Романовых”. Конечно, надо быстро все объяснять, рассказывать, но я же не могу каждый раз говорить “да нет, я никуда не ухожу”. Информационная повестка становится более агрессивнее, надо жить в этой среде и людям все объяснять. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Когда исчезнут пробки на улице Пугачева в районе Кузнецовского затона в Уфе?

Ремонт улицы Пугачева практически парализовал жизнь уфимцев, которые купили квартиры в Кузнецовском затоне. Радий Хабиров заверил - ждать открытия улицы осталось недолго.

По нашим планам в конце этого года мы должны были сдать весь комплекс. Ряд обстоятельств не позволили это сделать. Это плохо, что перенесли вправо. Мы сдадим полный комплекс в 2025 году. Знаете, когда мы что-то перекрываем - да, это неудобно. Но для того, чтобы двигаться вперед, надо переносить всем вместе определенный дискомфорт. Людям надо объяснять, почему произошел перенос. Как только есть возможность, мы открываем какие-то сегменты. Там целый комплекс проблем: ситуация с “Башкиравтодором”, очень жесткие рамки самого проекта. Плюс мы там не можем два дома снести, идут судебные процессы. Это их право, мы уходим в суд. Я бы попросил жителей Кузнецовского затона еще немного потерпеть. У нас сейчас задача Восточный выезд соединить с Галле. Там тоже снос большой, это тоже будет неудобство. Давайте их сейчас решим, и будет базово лучше. Мы благодаря многолетней работе по транспорту Уфу еще в пробках не забили. Уфа растет, это один из быстрорастущих городов. Нам много чего еще нужно будет строить в Уфе. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Мечеть “Ар-Рахим” в Уфе: когда открытие?

Из года в год многих уфимцев будоражит вопрос строительства мечети "Ар-Рахим" на проспекте Салавата Юлаева в Уфе.

Радий Хабиров объяснил, что это один из самых тяжелых проектов в республике, но уже сейчас на горизонте есть понимание, к какому году все работы могут быть закончены.

Мы в декабре получим итоговый анализ. Слава богу, фундамент, стены, купол - хорошо. Кровлю надо менять, она временная была. Мы сейчас делаем минареты, думаю в этом году их завершим. Мы начинаем проектировать сейчас облицовку фасада. Предполагаем в первой половине 2025 года ее сделать. Параллельно будем вести работу с коммуникациями. В следующую зиму войдем с отоплением. Объект стоит долго, чем дольше стоит - тем больше проблем. Мы начали эту работу, понимаем, что делать, у нас есть команда, которая этим занимается, и у нас есть понимание финансирования. Если говорить аккуратно: речь не о сотнях миллионах, а о нескольких миллиардах. Это большие деньги. Давайте так я скажу: за 3 года какая-то готовность возможна, а 4 года - разумный подход. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Когда в Салавате заработает кинотеатр “Октябрь”?

Настоящей неожиданностью для Главы Башкирии стал вопрос жителя Салавата, который посетовал, что в городе закрылся кинотеатр "Октябрь". При этом здание стоит, а горожанам приходится ездить в соседний Стерлитамак, чтобы посмотреть новинки кинопроката.

Для меня это новость, конечно. Это решаемый вопрос. Если действительно в городе негде сходить в кино - разберитесь в этом вопросе. Это обязательно надо сделать. В Миякинском районе такое же было. Я главе дал поручение, он через месяц выполнил задачу. Возьмите в работу. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Когда в Уфе сдадут улицу Высотную?

Строительство улиц и затягивает сроков актуально не только для жителей Кузнецовского района. На этот раз вопрос от уфимцев касался улиц Рабкоров и Высотной.

Там комплекс идет - Рабкоров и Высотная. Высотная поможет локально изменить ситуацию транспортную. Та же история - перенос на 2025 год. У нас в принципе есть понимание, что мы ее сдадим и сделаем. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Что мешает развитию транспортной системы?

Транспортная реформа стала одним из ключевых проектов Радия Хабирова в Башкирии с 2018 года. Глава республики признается: проблема крайне чувствительная.

Мы довольно большую работу провели. Это очень чувствительная проблема, она где-то несовершенна. Мы определенную часть работу выполнили, когда не было автобусов, троллейбусов. Можно купить 5000 автобусов, 200 трамваев. Но если не наладить качество работы - это пойдет в минус власти, в минус людям, которые это делают. Я до сих пор вспоминаю, когда в сердцах сказал “Уфа вам не Техас”. Мы эту часть решили, по карте “Алга” какие-то вещи делали. Мы поняли, что в затык встали, не идет. Нам предлагали переходить на брутто контракты, приводили примеры Перми. Что такое брутто контракты? Мы оплачиваем услуги перевозчика. Он должен зарабатывать определенное количество денег, а то, что не заработает - будет платить республика. Мы когда просчитали - нам бы пришлось субсидировать билеты для пассажиров, либо задирать тарифы. Поэтому мы не перешли на эту систему. Радий Хабиров, Глава Башкирии

О реконструкции памятника Салавату Юлаеву

То, что казалось невероятным, произойдет. И речь сейчас о памятнике Салавату Юлаеву в Уфе и его реконструкции.

Состояние памятника нас очень тревожит. Там есть проблемы и по внешнему контуру. Внутри в полости памятника есть пластины, которые его держат. Самое страшное - коррозия. Внутри - страшная коррозия. Памятник не выдержит без внутреннего каркаса, это большая угроза. Плюс есть вопросы по постаменту. Мы вынуждены были начать эту работу. На данный момент что? Мы наняли подрядную организацию, которая делаем проект. Проект сегодня получил положительное заключение федеральной экспертизы. У нас есть все документы для того, чтобы начинать эту работу. Я тревогу людей понимаю, значение памятника не надо никому объяснять. Мы еще расскажем, как будет идти процесс реставрации. Он предполагает замену даже некоторых частей памятника. Вы знаете, что на упряжи уже нет медальона? Мы обязаны это сделать. Я последний из всех, кто мечтал об этом. Памятник будет демонтироваться, часть камней в постаменте надо заменить. Нам всем надо понимать, что нет никаких сумасшедших умыслов, что мы хотим его разрушить. Мы хотим сохранить его для нескольких поколений нашей республики. Радий Хабиров, Глава Башкирии

О памятнике Мидхату Шакирову

В 2026 году Башкирия будет отмечать 100-летие со дня рождения Мидхата Шакирова - легендарного руководителя республика, за время работы которого на посту первого секретаря Башкирского обкома регион изменился до неузнаваемости. Нужен памятник, подбирается место для его установки.

Мы хотим отдать дань ему. В чем задача? Отдать дань уважения и научиться благодарить людей, которые сделали благо для республики. Муртазе Губайдулловичу мы поставили. Очень хотели поставить его к юбилею. Впереди юбилей Мидхата Закировича. Все, что вокруг - гораздо дороже самого памятника. Как бриллиант он должен быть в огранке. Мы встречались с соратниками Шакирова, нашли маленький сквер на пересечении Дорофеева и Коммунистической. В бюджете мы уже 50 миллионов заложили. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Об уголовных делах против башкирских министров

Сразу несколько башкирских министров находятся под следствием. Радий Хабиров пояснил, что по каждому из них он ждет решения суда, которое и повлияет на дальнейшую судьбу чиновника.

Правоохранители занимаются своим делом, судьи - своим. Бывают и ошибки, бывают и оправдательные приговоры. Жулькова привлекали к ответственности, меня спрашивают - почему не увольняешь. Я ждал решения суда, пришел оправдательный приговор. Почему я Клебанова уволил? Он сразу вину признал. О деятельности Клебанова я много неприятных вещей знаю. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Правда ли, что БСК больше не принадлежит Башкирии?

Неоднократно разгоняемые в соцсетях слухи о том, что БСК более не принадлежит республике - ложь. Радий Хабиров пояснил, что условия договоренностей за последние годы не изменились.

Это неправда. Президент что сказал? Вернуть “Соду” - раз, второе - я обратился к Президенту, ведь это единственное стратегическое предприятие. Нам дали контрольный пакет, все нормально. Процессы могут быть разные, но предприятие принадлежит республике. Радий Хабиров, Глава Башкирии

О диспансеризации ветеранов СВО

Одна из важных сторон поддержки участников СВО - их диспансеризация. Конечно, в будущем понадобятся особые условия для этой работы, но с тем потоком желающих, который есть сейчас, вполне могут справиться районные поликлиники.

Наверное, это можно было бы, это количество (раненных бойцов - прим. редакции) будет больше. Поликлиники не справятся. Но сейчас мы исходим из того, что в районных центрах поликлиники достаточно комфортны и профессиональны, чтобы пройти диспансеризацию. Для этого не нужно глубоких исследований. Все у нас в районных центрах есть. Поверьте мне: некоторые поликлиники районов сейчас лучше, чем в Уфе. В моменте мы строим 7 абсолютно новых поликлиник. На Уфу я бы уводил более сложные ситуации, чтобы не нарушили мы баланс. Радий Хабиров, Глава Башкирии

О новой набережной в Бирске

Города Башкирии преображаются, и купеческий Бирск - не исключение. Там уже изменили до неузнаваемости главную площадь, теперь на очереди - небольшая, но очень уютная набережная.

Там мы улицу Мастеров уже до ума довели, за год спроектируем набережную. В 2026 году зайдем туда с благоустройством набережной. Там хорошая идея у главы. Можно уже рассчитывать жителям. С площади мы дорогу привели в порядок вниз до самой набережной. Элеватор в частной собственности там, мы тоже попросим в порядок привести. Радий Хабиров, Глава Башкирии

О борьбе с "черными копателями"

Некоторое время назад в Башкирии процветала нелегальная добыча золота. Сейчас ситуация в корне изменилась: создана специальная комиссия по недропользования, новые лицензии добытчикам не выдаются, а с теми, кто нарушил закон - разговор выстраивается очень жесткий.

Мы ее (комиссию - прим. редакции) создавали для точечной работы в отношении негодяев, которые издевались над людьми. Перепахивали все. Одна из первых эмоциональных вещей, когда я поехал в Баймакский район, там плитняк добывали. И у молодежи конфликт возник на этой основе. Вы не поверите: выгодополучателями некоторых организаций был заместитель премьера Украины. Деньги уходили в офшор. Благодаря тому, что мы в комиссии скоординировали всех, мы лицензий лишили самые негодяйские компании. В судах уже возмещение ущерба в несколько миллионов начислили. Мы пошли дальше: обратились к Правительству с просьбой остановить добычу золота. Сейчас лицензию больше не выдают. Видя потенциал эффективности этой комиссии, мы ее не закрываем. Радий Хабиров, Глава Башкирии

О расширении мер поддержки семей пропавших без вести участников СВО

К Радию Хабирову на Прямой линии обратились члены семей пропавший без вести участников СВО. В отличие от семей погибших бойцов, они не могут воспользоваться необходимыми мерами поддержки.

Когда участник СВО погиб на войне - он герой. Без вести пропал - ситуация гораздо хуже, эмоционально в том числе. Нет документов, нет справок. Здесь надо подумать. Попрошу заняться этим вопросом. Радий Хабиров, Глава Башкирии

О производстве дронов в Башкирии

Мало кто знает, но Башкирия в последнее время отправляет в зону СВО дроны уже собственного производства. О том, как налажена эта работа, рассказал Радий Хабиров.

Мы в последние полгода наладили производство дронов. Они прошивают оборону. Движки мы делаем в Уфе. Больше всего отправляем полку “Башкортостан”, каждый месяц по 500 штук. Эта работа будет продолжена. Война всегда толкала технологии. И беспилотная авиация станет скоро частью нашей гражданской жизни. У нас и технопарк строится, и целый ряд предприятий их производит. Сейчас самая главная задача - надо постоянно заявки операторов дронов принимать в работу, они лучше знают, что нужно. На полгода финансирование есть, каждый месяц конвой должен уходит. Что производим - должно уходить. Радий Хабиров, Глава Башкирии

О ввозе больных пчел в Башкирию

Проблема последнего года - заражение башкирских пчел иностранными. Как это происходит и что с этим можно сделать - в реплике Радия Хабирова.

Больная проблема такая. Это непростой способ зарабатывания, когда пчелосемьи привозят к нам, а потом мед продают под маркой башкирского. Наши ветеринарные службы ориентированы на это: и месячники, и рейды проводим. Радий Хабиров, Глава Башкирии

О развитии башкирского кино и будущем Дома писателей

Не остались без внимания на Прямой линии и представители творческих сфер: кино и литературы. Радий Хабиров заявил, что киноиндустрия будет поддерживаться властями и далее, а для любителей литературы скоро в Уфе откроется обновленный Дом писателей.

Конечно, пусть развивается (киноиндустрия - прим. редакции). В последние годы там очень хорошие достижения. Гранты будут выделяться. У нас же кино очень разное. Есть кино такое, которое за маленькие деньги снимается, а есть серьезные вещи. “Сестренка” - яркое кино, “Из Уфы с любовью” тоже. А по дому писателей - у вас будет свой дом. Сейчас идет ремонт, здание было в ужасном состоянии, все текло. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Влияет ли частая смена министров транспорта на развитие транспортной системы?

Глава региона честно признался: да, смена профильных министров негативно влияет на транспортную реформу.

Конечно, это влияет. Чехарда в кадровых назначениях, быстрая смена по неприятным поводам - конечно, влияет. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Об инвестициях и экономике Башкирии

На Прямой линии прозвучал вопрос о состоянии экономики Башкирии и об инвестициях в регион.

Когда-то все завершается. И СВО завершится, и санкции уйдут, и торговать будем. Сейчас я всем инвесторам предлагаю - работайте, а ситуация будет меняться в положительную сторону. Да, крупные благотворительные программы есть у “Башнефти”. “Салават Юлаев” выступает благодаря им. “Башкирская содовая компания” - тоже большая благотворительная помощь на строительство объектов, развитие Стерлитамака. Если говорить о “Башнефти”, мы уже согласовываем объекты на 2025 год. Следующий год будет крайне тревожным для нас всех. Такой тяжелой финансовой ситуации с бюджетом не было. Год мы закончим общими усилиями. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Есть ли в Башкирии проблема с мигрантами?

В то время, как во многих регионах проблема с мигрантами стоит достаточно остро, у нас ее нет. Радий Хабиров отметил, что мигранты, наоборот, республике очень нужны.

У нас нет такой остроты негатива как в регионах, где плотное присутствие мигрантов. На самом деле люди приехали заработать, это здорово. 5 миллионов жителей Узбекистана работают за пределами страны. В этом нет ничего необычного, весь мир так живет. Раньше с башкирских сел ездили в город работать, это нормально. Нам мигранты нужны для республики. В стройке мы не вытянем. Вот египтяне лучше шьют одежду. Мы не умрем без них, но почему нет? Это плюс, что они приезжают и зарабатывают. В чем минус? Когда возникает плотность, когда она начинает давить на местных жителей - это плохо. Здесь есть беда какая? Мигранты разные бывают. Примеры были, из ряда среднеазиатских республик совершались теракты. Здесь просто нужны хорошие профилактические меры, соблюдение закона работодателями. В ряде регионов в класс приходят, а по-русски класс не говорит. Некоторые принимают в плане строгости миграционной политики принимаются. Мне предлагали ограничивать сферу деятельности мигрантов, я не вижу в этом необходимости. Радий Хабиров, Глава Башкирии

О продолжении строительства Межвузовского кампуса в Уфе

Межвузовский кампус будет построен. Огромный комплекс из 7 башен станет настоящим украшением башкирской столицы.

Сегодня наш Премьер-министр в Москве находится, в госкомитете по экспертизе, последние формальности добиваем. Вы знаете, эти 7 башен, там тысячи студентов будут жить. Нам Правительство России поставило задачу сдать его в конце 2025 года, это невероятные сроки. Наверное, мы закончим его в 2026 году. Представьте, 120 тысяч квадратных метров построить, 34 этажа одна башня. Ее будет видно из любой точки Уфы. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Какой парк самый любимый у Радия Хабирова?

На вопрос о своем самом любимом парке в Уфе Глава Башкирии ответил, что напротив предпочитает не акцентировать внимание на каком-либо из проектов. Все парки, по его словам, достойны внимания.

Знаете, они все любимые. Так получилось, что парки делали, и каждый раз своя изюминка. Прямо все любимые. Я не хочу, чтобы был какой-то самый любимый, тогда это остановит процесс. Как-то пошутил, что сбегал с работы на площадь Шаймуратова. Не терпелось мне. Убегал я в разные парки, но сейчас я себе облегчил задачу - в следующем году приступаю к парку Ленина. Со Сбербанком мы договорились, что они профинансируют наши фонтаны. В следующем году приступим. Радий Хабиров, Глава Башкирии

О здоровом детском питании

Блогер и известный врач Регина Доктор рассказала Радию Хабирова о собственной программе, которую сейчас проходят молодые мамы в Уфе, в ходе которой их учат правильно кормить своих детей. По словам медицинского специалиста, проблема детского ожирения и проблем со здоровьем сейчас стоит очень остро.

Школьное питание - очень важная тема, это здоровье нации. Мы обязательно внедрим ваши предложения, пропустим ваши предложения через Роспотребнадзор и Минздрав. Сейчас и медицина вперед ушла, лучшее понимание есть, что полезно, что нет. Я поясню, чем рад вашему предложению. Всегда должно быть что-то новое. Школьное питание было запущено, черт знает что творится, чем детей кормят. Было очень легко это исправить. В какой-то момент мы добротную систему создали, жалоб в таком количестве нет. Но хочется что-то лучше сделать. Давайте попробуем. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Как изменился Радий Хабиров за 5 лет?

Все люди меняются, а особенно находясь на серьезной должности. Отвечая на этот вопрос, Глава Башкирии отметил, что эта должность стала для него серьезной школой.

Я стал взрослее. Это серьезная школа была. Ошибок каких-то, эмоциональных вещей я не буду совершать в этот период. Мы становимся мудрее, более разумными. Сейчас мой управленческий опыт, прошедший такой непростой путь, позволит быть более эффективнее. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Испортила ла власть Радия Хабирова?

Есть мнение, что власть портит людей. Глава региона подчеркнул, что он изо всех сил старается сделать так, чтобы этого не произошло.

Власть - это коварная вещь. Мне сложно об этом говорить, но я себя постоянно тренирую, чтобы меня она не испортила. Все чаще мне люди говорят “спасибо”, чем ругают. Ну и дома у меня есть тренер. Я сказал Каринэ, что если начну зазнаваться - бей меня битой по голове. Радий Хабиров, Глава Башкирии

О назначении новых глав районов и городов

За последние несколько месяцев сильно изменился корпус глав районов и городов. Приходят новые лица, причем многие из них - уроженцы тех районов, руководить которыми они и были избраны.

Там, где голова хорошо работает - хорошо дела идут. А если средств нет, то людей не обижают. При подборе глав есть два ключа: личные качества и чтобы не злой был. Злой человек может таких дров наломать. По главам мы провели очень серьезную работу. Я очень уважительно отношусь к главам. Давать оплеухи - самый легкий способ, это несправедливо по отношению к ним. Если он не годится - надо его убирать. Поэтому первая задача - чтобы не наворотил дров. Жизнь показала, что где-то люди были злые, непорядочные. Средний возраст глав был 63 года, сейчас - 45 лет. Если взять ковид или СВО - это не полномочия глав этим заниматься, но тем не менее никто не пикнул. Из тех глав, кого я привел, осталось 12-13 человек. Кто-то ушел на пенсию, кто-то перешел на другую работу. Радий Хабиров, Глава Башкирии

О женщинах на постах глав районов Башкирии

Новый тренд республики - назначение женщин на посты глав районов. Радий Хабиров признался, что работа главы района очень тяжелая и требуют особой ответственности.

Я всегда говорил, что женщины порой более ответственные. За эти районы я спокоен, что там есть ответственный, порядочный человек. Работа главы - это все-таки более мужская работа, более физическая. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Помогает ли Башкирия башкирским школам за пределами республики?

У региона есть множество подшефных школ за пределами республики, однако пока всеобъемлющую помощь им оказать у Радия Хабирова не получается. Он поставил себе за эту работу "троечку"

Я оцениваю честно свою работу на “троечку”. Мы должны уделить этому большое внимание, у нас среди подшефных - более 100 школ. Все ресурсы мы пока сосредоточили здесь. Я живу по принципу приоритетов, моя работа - Башкортостан. Все ресурсы я здесь должен вложить. Поэтому мне “троечка” за это. Мы поговорим об этом на Курултае башкир. Радий Хабиров, Глава Башкирии

О юбилее радио “Юлдаш”

Грядущий год для радио "Юлдаш" в Башкирии юбилейный, одной из крупнейших национальных радиостанций республики исполняется 25 лет.

Важность и ценность вашего радио хорошо понимаю. Мы очень плотно работаем в системе СМИ. Безусловно, проведем юбилей, 25 лет - это юбилей. Давайте вместе думать, какое содержание будет. Задача юбилея - не просто сказать “спасибо”, а подумать, что будет дальше. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Стеле на границе с Челябинской областью - быть!

Жители Абзелиловского района Башкирии напомнили Радию Хабирову о том, что на границе с Челябинской областью отсутствует стела, обозначающая границы республики. Таким образом, не каждому понятно, где начинается граница Башкирии.

Ставьте мое поручение обязательно найти финансирование. Надо в следующем году обязательно поставить. Мы провели определенную работу, на границах у 16 муниципалитетов мы поменяли их. Это, конечно, некрасиво. Мы будем делать по закону. Мы не можем ставить стелу там, где не наша территория. Мы поставим на нашей территории. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Об аресте вице-премьера Марзаева

Арест вице-премьера Правительства Башкирии Алана Марзаева для многих стал большой неожиданностью. Радий Хабиров пояснил: в этом случае он также будет держать ориентир на решение суда.

Не знаю, как разрешится ситуация. Он вину не признает. Есть суд - когда суд решает, решение принимаем быстро. Радий Хабиров, Глава Башкирии

О премиях для молодых ученых

Отвечая на вопрос о премиях для молодых ученых, Радий Хабиров пообещал подумать над новыми мерами поддержки.

По молодым ученым - не знаю. Мне кажется, у нас развернутая система стипендий, наград. Я подумаю. Смысл мотивирования молодых ученых мне понятен. У нас действительно передовая инженерная школа, но каждый раз я бы хотел приходить к вам и видеть что-то новое. Радий Хабиров, Глава Башкирии

О молодежном туризме

Если ранее несколько лет назад в регионе работала программа "Школьный туризм", то теперь денег на ее реализацию у федерального центра нет.

При этом школы, несмотря на трудности, начали самостоятельно выбираться в поездки по одной простой причине - появилась инфраструктура.

Нам Всевышний дал природу, наши предки сделали объекты, но не было лоска и инфраструктуры. Мы это сделали. Сдали в этом году визит-центр музея Тура-хана. Его посетили в этом году больше, чем музей Шульган-таш. Я руководствуюсь своим собственным представлением. Как нормальный человек с семьей я смотрю - куда бы я хотел поехать с детьми в выходной. И некоторые вещи мы “причесали”. По молодежи: программа “Школьный туризм” была чем шикарна? Софинансирование федеральное, денег приходило от 200 до 300 миллионов каждый год. Кучу народу мы начали гонять, автобусы оплачивать. На 2024 год на это денег уже не было. Раз нет - мы сами не вытянем. На 2025 год тоже пока нет. Но что хорошего мы сделали? Поток людей мы прогнали, и теперь школы и муниципалитеты сами начали это все организовывать. Где-то родители в складчину сами автобус берут, бутерброды, бутылки воды. К сожалению, на 2024-2025 годы этой программы нет. Радий Хабиров, Глава Башкирии

О последней поездке Радия Хабирова в зону СВО

Главу Башкирии попросили рассказать о своей последней рабочей поездке к бойцам из Башкирии в зону СВО.

Удивительный случай - ребята ничего не просят. Одеты, обуты, мужское поведение. От командиров была одна просьба: РЭБ и fpv-дроны. Один боец попросил передать привет Президенту, он служил с ним в Германии. Я потом еду с ним (с Владимиром Путиным - прим. редакции) в машине, передаю привет. Он говорит “передай ему тоже привет”. Казалось бы, туда едешь, и они будут просить, но они только говорят “спасибо”. Такой боевой дух у них такой был. Когда-то были уставшие, а тут хорошее настроение прямо было. Радий Хабиров, Глава Башкирии

О судьбе городища “Уфа-II”

Один из самых необычных проектов башкирской столицы рано или поздно будет осуществлен. Речь в вопросе на Прямой линии шла о городище "Уфа-II".

У нас даже есть проект депозитария, где мы артефакты хранили бы на открытом воздухе. Мы тогда хотели попасть в федеральную программу, но она не состоялась. Мне очень хочется это сделать, ведь некрасивый забор там при въезде. Сейчас надо довести до конца Евразийский музей кочевых цивилизаций. Это минимум 2026-2028 годы, может где-то в 2027 году мы вернемся к этому вопросу. Стоимость - 1,5-2 миллиарда, потому что если делать, то лучше хорошо. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Планы по развитию центра гребного слалома

Радий Хабиров поспешил успокоить горожан, которые переживают за то, что Центр гребного слалома в Уфе не будет достроен.