В Уфе пьяный водитель влетел в место аварии

Появились подробности крупной аварии, которая произошла в Уфе 3 декабря поздно вечером.
На улице Сельской Богородской 37-летний мужчина на «Киа Рио» пытался объехать место ДТП с участием «Рено Логан» и «Шкода Октавиа». Он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ниссан Террано». Машину откинуло на стоящего у аварии инспектора ДПС. Также авто задело водителей и эвакуатора.
Помощь врачей потребовалась пассажирке «Шкоды» и инспектору. Женщина скончалась в реанимационном отделении, не приходя в сознание. Пострадавший инспектор находится в стабильном состоянии на стационарном лечении.
Фото: ГАИ РБ.