В Уфе пьяный водитель влетел в место аварии

На улице Сельской Богородской 37-летний мужчина на «Киа Рио» пытался объехать место ДТП с участием «Рено Логан» и «Шкода Октавиа». Он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ниссан Террано». Машину откинуло на стоящего у аварии инспектора ДПС. Также авто задело водителей и эвакуатора.