Боец из Башкирии рассказал о коварстве войны и редких встречах с сыном на СВО

На протяжении 1014 дней продолжается спецоперация в Украине, из которых половину времени житель Альшеевского района Башкирии с позывным Соболь провел на фронте. Его военный опыт ограничивается службой в армии в Германии с 1990 по 1992 годы. После демобилизации он 25 лет работал на Куйбышевской железной дороге, но с 2020 года искал возможности поехать на Донбасс. Однако, несмотря на все попытки, ему не удавалось получить призыв из-за возраста — ему было 52 года. В итоге Соболь обратился в казачьи войска и там нашел свою команду и поддержку.

Он присоединился к казачьей бригаде «Дон» и прошел обучение в Тамбове, где освоил навыки работы с зениткой. Затем его направили под Донецк в состав разведывательной бригады «Терек», где он участвовал в нескольких боевых вылазках, включая свой первый снайперский выстрел в момент, когда минометчик закладывал мину. После работы под Донецком он был переброшен под Херсон, где вместе с другими зенитными расчетами принимал участие в атаке.

После полугода службы Соболь вернулся домой, но вскоре снова отправился на фронт. На этот раз он попал в батальон «Аксай». Ему предстоит служить на Кинбурнской косе, находясь на передовой. Он служил на зенитной установке, вспоминая аромат цветущих фруктовых деревьев в то время, когда вокруг шли бои. В то время дронов еще не было, и главной угрозой являлась артиллерия

Соболь снова вернулся домой, как будто после долгой и тяжелой смены. Вокруг мирная жизнь, близкие люди рядом, все кажется хорошим. Но он постоянно думает о товарищах, которые все еще на фронте. По ночам не может уснуть из-за звуков, которые остались в его ушах — привычки к выстрелам и взрывам. В 2024 году он подписал третий контракт на полгода, который стал для него последним из-за проблем со здоровьем.

Третью ходку отработал, и могу сказать, что мы чудом выжили. Обстрелы были страшные. Зенитную установку спалили. Арта все время стреляла, чтобы мы не могли потушить. Сгорела у меня на глазах… И во время третьей ходки я понял, что уже здоровье не позволяет нормально функционировать. Могу подвести парней: сердце прихватит, ребята начнут спасать и пострадают. Контузий у меня много было, потому что мины рвались в 2-3 метрах. Я бы вновь ушел, сердце рвется… позывной «Соболь»

Вот уже 1014 дней бойцы говорят о своем братстве. Сколько раз они уходили на войну с мыслью: «Я оставил там своих ребят». Нередко такие товарищи становятся даже ближе родной семьи, и за них порой нужно сражаться в прямом смысле слова.

Соболь делится воспоминаниями о том, как их машина, мотолыга, служила в первую очередь как эвакуатор.

Мотолыга в первую очередь – эвакуатор. Выезжали и вытаскивали ребят из-под огня. Внаглую залетаем, зениткой отобьемся, врагов напугаем, своих соберем и уезжаем. Раненых, мертвых… Никого ни разу не оставили – ни 200, ни 300. За это нас сильно уважали. Боевое братство – больше, чем семья. Мы спаяны кровью. Стоим плечом к плечу. Сам часто об этом думаю, что они роднее семьи… Мы вытаскивали друг друга не один раз. позывной «Соболь»

Стоит заметить, что Соболь не единственный в семье, кто отправился участвовать на СВО. Через два месяца после его призыва ушел и его старший сын. Несмотря на настоятельные просьбы отца — сначала жениться, потом завести детей, а уже затем идти на фронт — сын принял собственное решение, чем очень гордится Соболь.

Папа, я буду круче, чем ты», – говорил сын. Вступил сначала в ЧВК. Он брал Бахмут, был штурмовиком. У него множество наград – За отвагу, За взятие Бахмута и окопный крест. Есть и государственная второй степени. Матери говорит, что ему теперь первая нужна, он теперь за ней поехал. Сыну 30 лет. У него своя семья – взвод. Потом по Минобороны пошел в наш батальон Сафина. Обучился на взводного БПЛА. Навел порядок с документами, а потом на фронт. Когда на связь не выходит, переживаем, конечно. По трое суток не спит, один раз неделю не спал… Но я очень им горжусь. позывной «Соболь»

Пока мужчины выполняли свой долг, дома их ждала жена и мать двоих сыновей, которая также участвовала в фотопроекте «Жена Героя». Как признался Соболь, после того как она узнала о подписании первого контракта, два месяца не разговаривала с ним. Она не была обижена, но глубоко волновалась и понимала, что не сможет его переубедить. Это было окончательным решением.

Обиделась. В дорогу даже ничего не собрала. Я ее бросил одну. Но… Так и есть. А потом я ей говорил, что она будет гордиться нами. позывной «Соболь»

Соболь действительно гордится своими достижениями. Он стал, вероятно, первым есаулом-мусульманином. Военнослужащий из Башкирии прошел все необходимые обряды с присутствием атамана, который подтвердил, что он является достойным мужем, отцом, братом и казаком. Сегодня Соболь активно занимается общественной работой.

Согласно традициям казаков, он отдает 10% своего дохода на поддержку спецоперации. Он сам участвует в гуманитарных конвоях и даже выезжал в рейсы, как только это удавалось между его службой. В одной из таких поездок он встретился с сыном, с которым не виделся полтора года. Они привезли солдатам две бани, полностью заполненные необходимыми вещами. Сейчас Соболь готовит новый гуманитарный конвой и намерен снова отправиться в зону СВО. Он также проводит уроки мужества в школах.

Возвращаться к мирной жизни для него гораздо труднее, чем адаптироваться к жизни на фронте. Он признается, что процесс адаптации происходит быстро, так как нет времени на размышления — вокруг постоянно слышен шум боевых действий. Но бывают моменты тишины, и именно тогда бойцы думают о своих близких, о родных, детях, внуках и женах.

«О родных говорят, детях, внуках, женах… Если даже просто расскажешь о своих вслух, то на душе уже легче становится. Иногда говорят, мол, сейчас как вернусь, как отдохну. Но в действительности все не так. В мирной жизни мелкие проблемы. Война меняет. Я сильно изменился и стал молчаливым», – заключил уроженец Башкирии.