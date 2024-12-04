В Уфе помогли лебедю с поврежденным крылом

В Уфе специалисты Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» и неравнодушные очевидцы помогли лебедю.

Фото №1 - В Уфе помогли лебедю с поврежденным крылом

На озере Торфяное заметили лебедя, который не мог летать. Очевидцы поняли, что птица перестала плавать и начала просто прятаться, поэтому вытащили лебедя из воды и привезли ветеринарам.

Врачи нашли застарелый перелом локтевого сустава, который сросся неправильно. Травма исключила возможность летать. К сожалению, лебедь больше не сможет жить самостоятельно.

Фото: Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

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