В Уфе помогли лебедю с поврежденным крылом

В Уфе специалисты Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» и неравнодушные очевидцы помогли лебедю.
На озере Торфяное заметили лебедя, который не мог летать. Очевидцы поняли, что птица перестала плавать и начала просто прятаться, поэтому вытащили лебедя из воды и привезли ветеринарам.
Врачи нашли застарелый перелом локтевого сустава, который сросся неправильно. Травма исключила возможность летать. К сожалению, лебедь больше не сможет жить самостоятельно.
Фото: Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф».