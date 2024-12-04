«Все вопросы будут решены»: участник СВО о Прямой линии с Главой Башкирии

Тема СВО стала одной из главных на прямой линии Главы Башкортостана, которая состоялась накануне. Радий Хабиров ответил на вопросы жителей, журналистов и общественников. В этом году эфир длился 4 часа 13 минут, он сопровождался сурдопереводом, частично на башкирском языке.
На прямой линии затронули вопросы строительства и реконструкции дорог и социальных объектов, благоустройства парков, поддержки участников СВО и членов их семей, школьного питания, транспорта, развития промышленности, туризма и других сфер. Во время прямого общения с жителями республики Радий Хабиров ответил на 65 вопросов. Всего от жителей республики поступило почти 9 тыс. обращений, и больше половины из них — во время эфира. Многие касались темы СВО.