«Ушли по долгу службы»: в зоне СВО служат братья Башировы из Башкирии

В зоне специальной военной операции вот уже несколько лет несут службу все дети семьи Башировых из д. Максим Горький Архангельского района. Трое из них связали свою жизнь с военным делом и ушли на передовую по долгу службы еще в 2022 году. Еще один подписал контракт годом позже.

О том, что все дети найдут себя на военном поприще, Башировы и не предполагали. Сейчас понимают: у сыновей был хороший пример. Их дедушка, Зиннат Ахметшиевич, участник трёх войн: Финской, Отечественной и Японской, вернулся с наградами, воспитал восьмерых детей. А отец, Зиннур Зиннатович, мечтал стать военным лётчиком. Не взяли по здоровью. Но воинскую честь, доблесть и спортивный образ жизни детям привил.

Все четверо служат в разных войсках и направлениях. На передовой не видятся, редко выдается встретиться и в отпуске. Но часто созваниваются. Дома их ждут жены и дети. Не забывают и про родителей.

Свои задачи выполняют и в тылу. Мастерская маскировки в с. Архангельское основана с первых дней начала спецоперации. На сегодняшний день их штаб есть почти в каждой деревне. Основной состав — ветераны, которые отказались сидеть дома и всеми силами хотят помочь ребятам на передовой. На сегодняшний день руками мастериц сплетено и отправлено уже более 700 сетей в 32 гумконвоях.

Подключились все, например, станки изготовили местные умельцы, а средства на материалы собирают всем районом. За день могут изготовить сеть размером 3 на 6 метров и уже мастерски разбираются в любых схемах и современных требованиях к материалам.

Наталья Антипина плетет браслеты выживания из паракорда уже два года. Теперь — для чужих сыновей. Ее сын Алексей из своего последнего боя не вернулся. Погиб в августе 23-го года.

Женщины мастерских и жители района делают окопные свечи, браслеты выживания, нашлемники, подшлемники и сухой душ, готовят домашнюю тушенку и лапшу, вяжут носки и трехпалые перчатки и, конечно, плетут сети. Разные по размеру и назначению. Например, сеть «кобра» подходит для маскировки блиндажей, а «джишка» — для укрытия орудий и транспорта.