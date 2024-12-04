В Башкирии температура опустится до -17 градусов

По информации синоптиков, в ближайшие три дня на территории республики будут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, возможен гололед. Ветер умеренный, в основном юго-западный. В течение дня температура воздуха будет варьироваться от +1 до -4°С.

4 декабря ожидается небольшой снег, в некоторых местах — умеренный. Ветер сменится с западного на северный, местами возможны порывы. Ночью температура опустится до -2, -7°С, при прояснениях — до -12°С. Днем температура составит от 0 до -5°С.