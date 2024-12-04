В Уфе прошла презентация победителей конкурса киногрантов Главы Башкирии

В Евразийском научно-образовательном центре прошла презентация победителей конкурса на поддержку проектов в сфере кинематографии. Организатором выступает Фонд грантов Главы Башкортостана. Пять некоммерческих организаций будут снимать фильмы, которые зритель увидит в ближайшие два года.
Речь про художественные картины «Атайсал» и «Не оставляй нас», документальную ленту «Башкорт аты — бренд Башкортостана», остросоциальную драму «Стрелы с одной тетивы» и анимационный сериал «Элифба: цифры и время». Максимальная сумма гранта — 15 млн рублей.