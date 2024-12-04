В нацпарке «Башкирия» показали как бобер Хомыч готовится к зиме

Бобер по имени Хомыч, обитающий в национальном парке «Башкирия», занят подготовкой к зиме. Он активно собирает ветки лиственных деревьев рядом со своим домом, чтобы сохранить их свежими.

Осенью Хомыч укрепил свою хатку дубовыми и ольховыми ветками, а также замазал стены глиной, смешанной с речным илом, чтобы утеплить свое жилище.

Специалисты отмечают, что бобры не впадают в спячку зимой, но предпочитают оставаться в теплой хатке, чтобы согреваться друг с другом. На поверхность они выбираются только в поисках пищи.