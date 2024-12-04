«Air Cairo» запускает чартерные рейсы из Уфы в Шарм-эль-Шейх

Авиакомпания «Air Cairo» совместно с туроператором FUN&SUN запускает чартерные рейсы из аэропорта «Уфа» в Шарм-эль-Шейх с 5 декабря. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, для этих полетов будут использоваться самолеты Airbus A320, которые могут вместить 174 пассажира.