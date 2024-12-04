«Air Cairo» запускает чартерные рейсы из Уфы в Шарм-эль-Шейх

Авиакомпания «Air Cairo» совместно с туроператором FUN&SUN запускает чартерные рейсы из аэропорта «Уфа» в Шарм-эль-Шейх с 5 декабря. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, для этих полетов будут использоваться самолеты Airbus A320, которые могут вместить 174 пассажира.
Рейсы будут осуществляться по понедельникам в 07:45 и по четвергам в 04:55 по местному времени. Продолжительность полета составит примерно 5 часов и 50 минут.
Кроме того, в аэропорту напомнили, что на этом маршруте также работают авиакомпании «Россия», «AZUR Air» и «Almasria Airlines».