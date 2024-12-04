В Уфе пьяный музыкант сбил пешехода и травмировал инспектора ДПС

В Уфе 37-летний водитель сбил женщину-пешехода и травмировал полицейского. Инцидент произошел вчера, 3 декабря, около 22:00. Нетрезвый водитель «Киа Рио» пытался объехать место ДТП с участием автомобилей «Рено Логан» и «Шкода Октавия» и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ниссаном Тирано». В результате его машина врезалась в людей, находившихся рядом, включая инспектора ДПС, который регулировал движение. Водители «Рено» и «Шкоды» попали в больницу.

Также стало известно, что музыкант сначала сбил женщину, стоявшую на проезжей части во время оформления ДТП. От удара ее отбросило под колеса проезжавшего автомобиля «Тойота», после чего музыкант продолжил движение. Измерения показали, что содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе барабанщика составило 0,906 мг/л. Водителя задержали. Пострадавшую женщину госпитализировали в коме. К сожалению, она скончалась.

Водителю грозит до 12 лет лишения свободы за нарушение правил дорожного движения и посягательство на жизнь сотрудника полиции.