Юридической столицей России предложили назвать Башкортостан

На пресс-подходе Андрей Назаров отметил, что присвоение Башкортостану статуса юридической столицы России пока носит условный характер. По примеру Москвы и Санкт-Петербурга, он дается для того, чтобы стимулировать к развитию другие регионы. Но «за это звание Башкортостан будет бороться», подчеркнул исполняющий обязанности Премьер-министра Башкортостана.