Юридической столицей России предложили назвать Башкортостан

Андрей Назаров предложил дать Республике Башкортостан негласный статус юридической столицы России. Такое заявление исполняющий обязанности Премьер-министра Башкортостана сделал на пленарном заседании Х Общероссийского юридического форума.
– Мы выведем наш регион из рейтингов и дадим возможность другим субъектам России подняться на передовые позиции, – объяснил глава кабмина.
Андрей Назаров отметил, что по частоте и масштабу мероприятий правового и юридического направления Башкортостан является лидером среди регионов страны, в том числе в сравнении с Москвой и Санкт-Петербургом.
– Конкуренция есть, и это очень хорошо, – включился в дискуссию председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. – На вас внимательно смотрят другие регионы, подтягиваются. Это здорово — быть примером.
На пресс-подходе Андрей Назаров отметил, что присвоение Башкортостану статуса юридической столицы России пока носит условный характер. По примеру Москвы и Санкт-Петербурга, он дается для того, чтобы стимулировать к развитию другие регионы. Но «за это звание Башкортостан будет бороться», подчеркнул исполняющий обязанности Премьер-министра Башкортостана.
Добавим, по итогам рейтингования региональных отделений АЮР в I и II квартале 2024 года Республика Башкортостан занимала второе место, в III квартале возглавила ТОП-3. Рейтинг включает такие критерии, как активность отделения, в том числе в медиасфере, взаимодействие с государственными и негосударственными структурами, Аппаратом Ассоциации.
Напомним, Х Общероссийский юридический форум проходит в рамках Международной недели бизнеса в Уфе.
Справочно.
С 3 по 6 декабря в Уфе проходит Международная неделя бизнеса-2024. Организатором Форума традиционно выступает Правительство Башкортостана.
Республика по праву считается конгрессным регионом, привлекающим внимание участников со всего мира. Уфа стала настоящим центром международных мероприятий. Две недели подряд здесь проходят значимые форумы.
Международная неделя бизнеса признана официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой одним из пяти крупнейших форумов России. Это событие подчеркивает значимость региона как площадки для делового общения и сотрудничества. Республика Башкортостан демонстрирует свою способность быть платформой для диалога представителей власти, бизнес-сообществ, укрепляя свои позиции на карте международной деловой активности.
В этом году МНБ посвящен ключевым вопросам перспективного развития Башкортостана и России в областях экономики, экспорта, инноваций и инвестиций в рамках четырех тематических дней: 3 декабря – «День предпринимательства», 4 декабря – «X Общероссийский юридический форум», 5 декабря – «Ялтинский международный экономический форум», 6 декабря – «Международная неделя бизнеса».
В рамках Форума проходят выставка, гастрофестиваль и В2В-переговоры, на которых гости и участники могут познакомиться с опытом своих коллег и расширить список деловых контактов. Также в программе - награждение специалистов в сфере государственного управления и бизнеса.
Фото: ibw-bashkortostan.com