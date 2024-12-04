В Уфе музыканта-виновника крупной аварии отправили в СИЗО

Стала известна судьба пьяного музыканта, который стал виновником смертельной аварии.

Суд принял решение отправить 37-летнего местного жителя в СИЗО на два месяца. Музыкант будет под стражей до 4 февраля 2025 года.

Музыкант в своём поступке раскаялся и попросил прощения у близких погибшей. Напомним, в аварии погибла женщина и пострадали три человека, среди которых инспектор ДПС.

В результате дорожной аварии водитель «Шкоды» и инспектор ДПС каретой скорой медицинской помощи доставлены в больницу. Известно, что женщина, не приходя в сознание, от полученных травм скончалась в реанимационном отделении медицинского учреждения. Освидетельствование водителя «Киа» показало 0,906 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Марсель Бикташев, старший инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД России по Республике Башкортостан
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