В Уфе музыканта-виновника крупной аварии отправили в СИЗО

В результате дорожной аварии водитель «Шкоды» и инспектор ДПС каретой скорой медицинской помощи доставлены в больницу. Известно, что женщина, не приходя в сознание, от полученных травм скончалась в реанимационном отделении медицинского учреждения. Освидетельствование водителя «Киа» показало 0,906 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Марсель Бикташев, старший инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД России по Республике Башкортостан