Политологи оценили Прямую линию с Главой Башкирии

Глава республики последователен в своей борьбе с коррупционерами, каждый случай оценивает объективно и справедливо, пытается разобраться в ситуации. Он не раз заявлял, что в его команде не место взяточникам. Чтобы принять решение об увольнении конкретного должностного лица, нужно дождаться приговора суда, но порой неопровержимые доказательства вины просто не оставляют выбора.

Виктор Гурьев, первый зампред комитета Госсобрания Башкирии по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам