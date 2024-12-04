Политологи оценили Прямую линию с Главой Башкирии

3 декабря состоялась Прямая линия с Главой Республики Башкортостан. В прямом эфире Радий Хабиров честно и откровенно ответил на 65 вопросов жителей и журналистов региона. Политологи и общественные деятели оценили традиционную Прямую линию Главы.
Столь большое количество вопросов, адресованных руководителю региона, говорит о доверии к власти, они знают, что их услышат, даже если вопрос неудобный. Видно, что Башкирией руководит человек, хорошо знающий ситуацию в регионе, который часто ездит по республике, встречается с людьми, знает их настроения и проблемы.Сергей Лаврентьев, политолог
Формат открытого диалога Главы республики с жителями — это не только доверительное отношение, но и реализация очень важных инициатив, направленных на улучшение качества здравоохранения и качества жизни людей. А для нас, медицинских работников, это очень важно.Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиологического центра
Прямая линия с Главой республики произвела на меня очень сильное, большое впечатление самим масштабом, разнообразием проблем, успехов, целей, позитивного настроя. Я всегда удивляюсь людям такого масштаба, как Радий Фаритович. Видеть столько разных функций, заинтересованных людей и большие массы вопросов, от самых бытовых, насущных, где нужно выручать, буквально спасать, и до больших, перспективных. Вот это впечатлило.Салават Щербаков, академик Российской академии художеств, народный художник России
Глава республики последователен в своей борьбе с коррупционерами, каждый случай оценивает объективно и справедливо, пытается разобраться в ситуации. Он не раз заявлял, что в его команде не место взяточникам. Чтобы принять решение об увольнении конкретного должностного лица, нужно дождаться приговора суда, но порой неопровержимые доказательства вины просто не оставляют выбора.Виктор Гурьев, первый зампред комитета Госсобрания Башкирии по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам
Наши воины на передовой чувствуют, что они не забыты и Башкортостан делает всё, чтобы они служили достойно. Постоянно приходят гуманитарные конвои с необходимым имуществом, работают меры поддержки семей. Внимание республики и лично Радия Хабирова отражается на настроении бойцов.Алик Камалетдинов, советник Главы Башкортостана по вопросам взаимодействия с военнослужащими
Налаженная в Башкортостане система поддержки воинов – это не только финансовая составляющая, но, как неоднократно мне говорили все бойцы, главное, что их семьи под надёжной защитой. Эта задача выполняется. Военнослужащие рассказывают, что спокойны за своих родных, поскольку они не остаются один на один со своими домашними проблемами. За спиной наших воинов — мощная республика и Глава Башкортостана Радий Фаритович, который ежедневно держит все вопросы на контроле.Артур Юмагужин, инициатор создания двух батальонов имени Салавата Юлаева
Фото: bashinform.ru