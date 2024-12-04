В Уфе обсудили развитие адаптивной физической культуры в Башкирии

Мероприятие прошло на базе нового детского реабилитационного комплекса «Салют». Для участников провели экскурсию, ознакомили со спортивной инфраструктурой. В республике почти 6 тыс. спортсооружений, приспособленных к занятиям людей с ограниченными возможностями здоровья, более 42 тыс. инвалидов, чуть меньше половины из них — дети, занимаются по 30 спортивным дисциплинам в 4 видах паралимпийского и сурдлимпийского спорта.