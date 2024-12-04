В Уфе проводятся уроки киберспорта для слепых

В школе-интернате № 28 проводятся уроки киберспорта для слепых. Секция компьютерного спорта появилась в учреждении с марта этого года. Чему уже научились ребята и с какими сложностями им пришлось столкнуться, подробнее в следующем сюжете.

У них нет возможности видеть мир, но они могут показать пример, как не сдаваться в тяжелых обстоятельствах. Упорство и терпение помогает слепым спортсменам осваивать новое направление.

Пётр Козырев — выпускник 28-й школы-интерната. Теперь сюда он вернулся уже в качестве наставника. Каждую неделю Пётр Николаевич проводит уроки для незрячих ребят. Компьютерными играми он увлекается давно, но и других хобби немало. Ему есть чем поделиться и чему научить своих воспитанников.

С помощью киберспорта ребята тренируют память, ведь приходится запоминать последовательность нажатий, расположение клавиш. Чтобы незрячие могли справиться с игрой, необходимо звуковое сопровождение. Как признаются сами ученики, с трудностями они не столкнулись. Единственное, что было непросто, — это запомнить комбинации из нескольких клавиш.