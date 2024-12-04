Новые ФОКи и ледовые дворцы: итоги Прямой линии с Радием Хабировым

О строительстве училища олимпийского резерва рассказал глава региона Радий Хабиров на прямой линии. Руководитель республики отметил, что когда приезжал президент России Владимир Путин, он поддержал данный вопрос. Поручение дано, и вопрос в разработке. Отвечая на вопросы из соцсетей, Радий Хабиров сообщил, что в селе Месягутово построят ледовый дворец и ФОК с бассейном.

Между тем Глава Башкортостана обратил внимание на отсутствие физкультурно-оздоровительного комплекса в Учалах и Учалинском районе. Был задан вопрос и о центре гребного слалома и развитии этого спорта в республике. Радий Хабиров рассказал об уникальном объекте. Там осталось построить административно-бытовое здание с тренировочными, тренерскими кабинетами и судейской.