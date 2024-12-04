В Уфе в четвёртый раз проходит Кубок России по мини-лапте

Столица республики в четвёртый раз приняла Кубок России по мини-лапте. В Уфу приехали лаптисты из 17 субъектов страны. В течение пяти дней за победу боролись 26 команд. Стали известны победители турнира.
На протяжении двух таймов счёт на табло между командами Краснодарского и Красноярского края был равным. Но всё же представителям Краснодара удалось вырвать победу за 45 секунд до окончания игры. И такие напряженные матчи шли у всех коллективов. Ведь на этом Кубке собираются сильнейшие лаптисты своих регионов.
Соревнования шли 5 дней. За это время прошло более 70-ти матчей между женщинами и мужчинами. Игры проходили в залах педагогического и аграрного университетов. Нашу республику представляли две команды.
В год по мини-лапте проходят 15 соревнований, 3 из которых принимает столица нашей Республики. Ни для кого не секрет, что мини-лапта зародилась в стенах башкирского педагогического университета. Неудивительно, что лаптисты нашей Республики одни из лучших в стране.
Правила мини-лапты просты. Задача игроков атакующей команды после удара битой по мячу — постараться перебежать через поле, а защищающейся — подобрать или поймать мяч и попасть им в игроков атаки.
Башкирские команды показали достойные результаты. Среди женщин наша республика на первом месте, далее Свердловская и Ульяновская области. У мужчин башкирская команда остановилась в шаге от вершины. Первой стала сборная Тюменской области, замкнула тройку Ульяновская. Победители кубка выполнили разряд мастера спорта. Следующие соревнования по мини-лапте пройдут в марте в Уфе.