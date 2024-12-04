В Уфе в четвёртый раз проходит Кубок России по мини-лапте

Столица республики в четвёртый раз приняла Кубок России по мини-лапте. В Уфу приехали лаптисты из 17 субъектов страны. В течение пяти дней за победу боролись 26 команд. Стали известны победители турнира.

На протяжении двух таймов счёт на табло между командами Краснодарского и Красноярского края был равным. Но всё же представителям Краснодара удалось вырвать победу за 45 секунд до окончания игры. И такие напряженные матчи шли у всех коллективов. Ведь на этом Кубке собираются сильнейшие лаптисты своих регионов.

Сразу в защите были ошибки, затем взяли тайм-аут, поговорили с командой, собрались, и дальше наладилась игра. Догнали соперника и в конце вырвали победу. Красноярский край тоже молодцы, молодая и перспективная команда, поэтому всё супер. Владимир Чемеригин, участник Кубка России по мини-лапте

Соревнования шли 5 дней. За это время прошло более 70-ти матчей между женщинами и мужчинами. Игры проходили в залах педагогического и аграрного университетов. Нашу республику представляли две команды.

В год по мини-лапте проходят 15 соревнований, 3 из которых принимает столица нашей Республики. Ни для кого не секрет, что мини-лапта зародилась в стенах башкирского педагогического университета. Неудивительно, что лаптисты нашей Республики одни из лучших в стране.

В нынешнем Кубке России мы отобрали сильнейшие команды по итогам прошлого сезона, разделили на группы. Поэтому в каждой группе есть сильнейшие команды. В группе 7 — сборная команды Республики Башкортостан, также в этой группе у нас достойные соперники. Мячик у нас круглый, поле ровное. Виктор Щемелинин, главный судья Кубка России по мини-лапте

Правила мини-лапты просты. Задача игроков атакующей команды после удара битой по мячу — постараться перебежать через поле, а защищающейся — подобрать или поймать мяч и попасть им в игроков атаки.

Это по значимости сам Кубок России является третьим по значимости после Чемпионата по лапте и мини-лапте и Кубка России по лапте, проводимые в рамках календарного плана ежегодно. Сергей Фокин, президент Федерации Русской лапты России