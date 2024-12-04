В Уфе прошли чемпионат и первенство по фудокан карате и кобудо

В соревнованиях выступали спортсмены из Башкортостана. Всего более 250 участников. О дисциплинах турнира и предстоящих планах тренеров и атлетов подробнее в следующем сюжете.

Чемпионское выступление спортсменов из Стерлитамака в командном ката. Это демонстрация формального комплекса элементов каратэ, где атлет показывает отточенную технику сменяющихся блоков, ударов и передвижений. Судьи оценивают стойки и перемещения по площадке, блоки и удары, но главное — слаженность действий в команде. Таким составом гости из Стерлитамака выступают в командном ката первый год.

Участники чемпионата и первенства республики по фудокан каратэ и кобудо выступали в разных дисциплинах, среди которых ката и кумитэ, а также состязания с предметами: нунчаку, бо, сай. На соревнования в Уфу приехали каратисты из Ишимбая, Дюртюлей, Салавата, Баймака. Всего более 250 спортсменов.