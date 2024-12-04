Салават Фаткуллин назначен главой Кигинского района Башкирии

Салават Фаткуллин стал новым главой Кигинского района в Башкирии. Его назначение подтвердили в местной администрации, отметив, что данное решение принял районный Совет депутатов.

Фото №1 - Салават Фаткуллин назначен главой Кигинского района Башкирии

Ранее Фаткуллин занимал должность заместителя главы администрации Архангельского района, отвечая за жизнеобеспечение, промышленность, строительство, архитектура, транспорт и связь. До него районом управляла Зухра Гордиенко, которая была назначена министром предпринимательства и туризма республики.

Фото: администрация Кигинского района.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ