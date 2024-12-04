Салават Фаткуллин назначен главой Кигинского района Башкирии

Ранее Фаткуллин занимал должность заместителя главы администрации Архангельского района, отвечая за жизнеобеспечение, промышленность, строительство, архитектура, транспорт и связь. До него районом управляла Зухра Гордиенко, которая была назначена министром предпринимательства и туризма республики.