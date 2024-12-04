На Прямую линию с Главой Башкирии поступило 9000 обращений

Ключевой темой прямой линии Главы Башкортостана стала поддержка участников спецоперации. За все время эфира Радий Хабиров ответил на 65 вопросов жителей республики и журналистов. Они также касались строительства дорог и социальных объектов, школьного питания, транспорта, туризма, промышленности, благоустройства парков и многого другого. Трансляцию вели шесть телеканалов. Всего поступило почти девять тысяч обращений.

Уже не первый год прямая линия главы Башкортостана не обходится без участия ветеранов специальной военной операции. Ведь тема СВО сегодня одна из главных в жизни всех граждан республики. Радий Хабиров поблагодарил воинов за их непростое дело — защищать страну. И подчеркнул, что республика будет делать всё для их поддержки. Обеспечивать необходимым на фронте, в том числе дронами. Заканчивая возвращением в мирную жизнь, социальной адаптацией и трудоустройством.

Несколько десятков тысяч наших мужчин, вы понимаете, когда они начнут возвращаться — это будет большой объем. Эта забота будет главная, и это очень масштабная работа. Сейчас в основном по ранениям приходят, и мы с ними в первую очередь думаем о реабилитации. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Возвращаясь в родной регион, многие военные переходят на государственную и муниципальную службу. Становятся депутатами и главами сельских поселений. Радий Хабиров видит участников СВО в управленческой системе республики.

Свою энергию и опыт воины вкладывают в деятельность фонда «Защитники Отечества» в качестве координаторов. В регионе их сейчас почти сто.

Всего от жителей республики поступило почти девять тысяч обращений. Больше половины из них во время эфира. Многие касались темы СВО. Это отсутствие пандуса в здании военного комиссариата в Уфе, куда на лечение приходят бойцы. А также вопросы их установки в частных домах, где живут сами бойцы.

Вот будут появляться такие запросы, и мы будем находить средства вне бюджета. Этот вопрос пока что открыт, объективно систему пока что сложно отрегулировать законодательно. Эта задача будет региональных властей, то, о чём вы, собственно, и говорите. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Главе республики задали вопрос о расширении мер поддержки семей тех участников СВО, которые пропали без вести.

Без вести пропал — ситуация гораздо хуже, эмоционально в том числе. Нет документов, нет справок. Здесь надо подумать. Попрошу заняться этим вопросом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Телезрителей интересовали темы строительства дорог и школ, ЖКХ, благоустройства и социальной защиты. Говорил Радий Хабиров и о приезде Владимира Путина в Уфу, и о деталях разговора с президентом России. Люди спрашивали о повышении средней заработной платы, развитии электротранспорта в столице. В одном из видеообращений уфимцы интересовались сроками завершения реконструкции на улице Пугачёва.

Ряд обстоятельств не позволили это сделать. Это плохо, что перенесли вправо. Мы сдадим полный комплекс в 2025 году. Знаете, когда мы что-то перекрываем — да, это неудобно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Обсудили на встрече вопросы школьного питания, промышленности, туризма и спорта. Ответил Глава Башкортостана и на вопрос журналиста телеканала БСТ Артура Шамсутдинова о дальнейшем развитии центра гребного слалома в Уфе и сроках завершения работ на объекте.

Уникальное, конечно, место географическое у нас. Осталось только завершить административно-бытовое здание. Там будет тренировочная, тренерская, судейская. Этот корпус прям рядом будет, уже сети все подведены. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Эксперты подчеркивают, Глава Башкортостана во время прямой линии был честен и открыт со всеми жителями региона. И рассказал о своем видении дальнейшего развития республики в ближайшие годы.