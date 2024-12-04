На Прямую линию с Главой Башкирии поступило 9000 обращений

Ключевой темой прямой линии Главы Башкортостана стала поддержка участников спецоперации. За все время эфира Радий Хабиров ответил на 65 вопросов жителей республики и журналистов. Они также касались строительства дорог и социальных объектов, школьного питания, транспорта, туризма, промышленности, благоустройства парков и многого другого. Трансляцию вели шесть телеканалов. Всего поступило почти девять тысяч обращений.
Уже не первый год прямая линия главы Башкортостана не обходится без участия ветеранов специальной военной операции. Ведь тема СВО сегодня одна из главных в жизни всех граждан республики. Радий Хабиров поблагодарил воинов за их непростое дело — защищать страну. И подчеркнул, что республика будет делать всё для их поддержки. Обеспечивать необходимым на фронте, в том числе дронами. Заканчивая возвращением в мирную жизнь, социальной адаптацией и трудоустройством.
Возвращаясь в родной регион, многие военные переходят на государственную и муниципальную службу. Становятся депутатами и главами сельских поселений. Радий Хабиров видит участников СВО в управленческой системе республики.
Свою энергию и опыт воины вкладывают в деятельность фонда «Защитники Отечества» в качестве координаторов. В регионе их сейчас почти сто.
Всего от жителей республики поступило почти девять тысяч обращений. Больше половины из них во время эфира. Многие касались темы СВО. Это отсутствие пандуса в здании военного комиссариата в Уфе, куда на лечение приходят бойцы. А также вопросы их установки в частных домах, где живут сами бойцы.
Главе республики задали вопрос о расширении мер поддержки семей тех участников СВО, которые пропали без вести.
Телезрителей интересовали темы строительства дорог и школ, ЖКХ, благоустройства и социальной защиты. Говорил Радий Хабиров и о приезде Владимира Путина в Уфу, и о деталях разговора с президентом России. Люди спрашивали о повышении средней заработной платы, развитии электротранспорта в столице. В одном из видеообращений уфимцы интересовались сроками завершения реконструкции на улице Пугачёва.
Обсудили на встрече вопросы школьного питания, промышленности, туризма и спорта. Ответил Глава Башкортостана и на вопрос журналиста телеканала БСТ Артура Шамсутдинова о дальнейшем развитии центра гребного слалома в Уфе и сроках завершения работ на объекте.
Эксперты подчеркивают, Глава Башкортостана во время прямой линии был честен и открыт со всеми жителями региона. И рассказал о своем видении дальнейшего развития республики в ближайшие годы.
Во время прямого общения с жителями республики Радий Хабиров ответил на 65 вопросов. Эфир длился 4 часа 13 минут. Обращения жителей не останутся без внимания. Все они попали в работу, и каждый получит обратную связь в течение последующих дней.