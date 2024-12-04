«В Башкирии высокий уровень бесплатной юридической помощи»: эксперты о правовой деятельности региона

Башкортостан предложили сделать юридической столицей России. Об этом речь зашла на общероссийском юридическом форуме, который прошел в Уфе в рамках Недели бизнеса. На мероприятии собрались ведущие эксперты отрасли, в том числе федеральные законотворцы, которые высоко оценили деятельность республики по выстраиванию правового поля.

Тем, с какой частотой в Башкортостане проводятся подобные мероприятия, не может похвастать даже столица России. Вот и сегодня в Уфе собрались сотни экспертов по юриспруденции, а также ведущие законотворцы страны. И все в один голос говорят о республике как о регионе-лидере, к которому прислушиваются на самом высоком уровне.

Как отметили на форуме, в Башкортостане высокий уровень бесплатной юридической помощи. В основной массе ее оказывают по линии Ассоциации юристов. По итогам года башкортостанское отделение заняло второе место среди региональных подразделений страны. В уходящем году на безвозмездной основе проконсультировали более девяти тысяч человек, включая участников СВО.

Ассоциация юристов как социальный лифт, в шутку отметил председатель организации Владимир Груздев. В Башкортостане у истоков местного отделения стоял Радий Хабиров, который впоследствии возглавил регион. Схожая история ещё у нескольких губернаторов. Членский билет есть и у Владимира Путина, который и сам опытный юрист.

На форуме обсудили один из важнейших законопроектов, который замыкает конституционную реформу. Речь об изменении в муниципальной системе. По задумке, все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации будут ликвидированы.

В Башкирии практически 40% населения — это сельское население. Есть свои тонкости, очень важно, чтобы мы не ухудшили для людей возможности. Андрей Назаров, и. о. Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

И, конечно, без знаний законов невозможно вести бизнес. На форуме наградили лучших юристов России, а также специалистов в области защиты предпринимательства, которые в том числе помогают выходить на рынки других стран.

Одним из важных событий этого дня форума стала презентация книги «Государство против революции». Её автор — председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. И, как было отмечено в ходе презентации, это уже не первое значимое событие, которое автор проводит именно в Башкортостане.